Oighear na Mara san Antartach ag an leibhéal is ísle ná riamh, Iarmhairtí Domhanda Bagairteacha

De réir Chorparáid Chraolacháin na hAstráile (ABC) tá an leibhéal is ísle riamh ag clúdach oighir farraige san Antartaice ceithre huaire le hocht mbliana anuas. Murab ionann agus blianta roimhe seo, níl an t-oighear ag athfhoirmiú i séasúr reatha an gheimhridh, rud a fhágann stráicí sínte de chósta an Antartach saor ó oighear. Is beag seans go dtarlóidh an feiniméan seo gan fasach go nádúrtha, mar a dúirt an t-aigéaneolaí fisiceach Edward Doddridge, a chuireann síos air mar ‘imeacht cúig sigma’ agus seans go dtarlóidh sé uair amháin gach 7.5 milliún bliain.

Cuireann eolaithe an laghdú ar leibhéil oighir i leith uiscí aigéin níos teo agus patrúin aimsire ardfhuinnimh, rud a chuireann dlús leis an bpróiseas leá san Antartaice. Tá impleachtaí suntasacha ag an laghdú seo ar chlúdach oighir ar “albedo” an Domhain, is é sin an méid solais a fhrithchaitear ar dhromchla an phláinéid seachas a bheith á ionsú. Moillíonn albedo níos airde mar gheall ar níos mó oighir éifeacht téamh na gréine. Mar sin féin, de réir mar a thagann laghdú ar na leibhéil oighir, tosaíonn an phláinéid ag ionsú níos mó teasa, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú ar théamh domhanda.

Bheadh ​​iarmhairtí timpeallachta i bhfad níos teo domhain agus fadréimseach. Chuirfí isteach ar shláinte an duine, ar fhoinsí bia domhanda, ar thalmhaíocht, agus ar éiceachórais riachtanacha amhail foraoisí báistí. D'fhéadfadh tionchar millteach a bheith aige ar an bpláinéad ag téamh tapa agus fairsing an domhain mar thoradh ar leá an oighir phollaigh.

Tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist maidir le laghdú oighir farraige san Antartaice agus beart a dhéanamh láithreach chun tionchair an téimh dhomhanda a mhaolú. Áirítear leis seo astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú agus straitéisí a chur i bhfeidhm chun cumhdach oighir a chosaint agus a athchóiriú. Feidhmíonn torthaí an taighde seo mar ghlao chun cinn ar an ngá práinneach le comhar domhanda agus bearta réamhghníomhacha chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

Sainmhínithe:

– Albedo: Tagraíonn Albedo don mhéid solais a léiríonn dromchla an Domhain.

– Oighear Farraige: Is uisce farraige reoite é oighear farraige a fhoirmíonn agus a shnámhann ar dhromchla an aigéin.

