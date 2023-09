Tuairisceán Samplach astaróideach: Ullmhaíonn Misean OSIRIS-REx NASA do Thuirlingt ar an Domhan

Tar éis turas seacht mbliana tríd an spás, tá spásárthach OSIRIS-REx NASA le dul i dteagmháil leis an Domhan an deireadh seachtaine seo, ag iompar sampla luachmhar ón astaróideach Bennu. Chuir príomh-imscrúdaitheoir an mhisin, Dante Lauretta, a imní in iúl faoin bhféidearthacht go dtiocfadh tuirlingt tuirlingthe, ach dhearbhaigh sé go bhfuil plean cúltaca i bhfeidhm ag an bhfoireann.

Rinne OSIRIS-REx stair in 2020 nuair a bhí sé ar an gcéad spásárthach chun cuairt a thabhairt ar an astaróideach Bennu gar don Domhan. I mí Dheireadh Fómhair na bliana sin, d'éirigh leis samplaí a bhailiú le linn ainliú tadhaill agus téigh. Anois, tá an spásárthach sna céimeanna deiridh dá misean, agus táthar ag súil go dtiocfaidh an capsúl fillte i dtír go réidh i bhfásach Utah maidin Dé Domhnaigh.

Mar sin féin, tá an fhoireann téarnaimh ullmhaithe le haghaidh aon torthaí gan choinne. Tá siad ag cleachtadh le haghaidh cásanna éagsúla chun caomhnú an tsampla a chinntiú i gcás aimhrialtacht tuirlingthe. Má tharlaíonn timpiste, tógfar an sampla isteach i seomra glan chun éilliú a íoslaghdú. Beidh soláthairtí teagmhasacha ar fáil ar an láthair freisin más gá.

Tá an cleachtas aisghabhála ar siúl le blianta fada agus le déanaí tháinig ionsamhlúcháin i Utah chun críche. Tá an fhoireann tar éis a bheith in am iad féin féachaint cé chomh tapa agus is féidir leo an sampla a aisghabháil agus é a thabhairt ar ais chuig an saotharlann lena phróiseáil. Chuir ceachtanna a foghlaimíodh ó mhisin aischuir samplacha astaróideach roimhe seo, mar mhisin Genesis agus Stardust NASA, eolas ar na nósanna imeachta agus ar phleanáil do OSIRIS-REx.

Sna blianta amach romhainn, déanfaidh eolaithe anailís ar na samplaí a sheol OSIRIS-REx ar ais chun léargas a fháil ar an gcóras gréine luath agus ar fhoirmiú pláinéadach. Idir an dá linn, leanfaidh an spásárthach lena misean staidéar a dhéanamh ar astaróideach eile gar don Domhan, Apophis, in 2029.

