Faigheann na heolaithe amach Réada Méidte Mistéireach Iúpatar i Réaltnéal Orion

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag taighdeoirí ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) trí úsáid a bhaint as Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA. Tá réada de mhéid Iúpatar aimsithe acu ag snámh go saor i Réaltnéal an Orion, rud a thugann dúshlán ár dtuiscint ar fhoirmiú réalta agus phláinéid. Ní réaltaí nó pláinéid iad na réada seo, ar a dtugtar JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects), ach rud iomlán nua.

D'ardaigh fionnachtain JuMBO i Réaltnéal Orion ceisteanna faoi chreidimh a bhí roimhe seo. Shíl na heolaithe nach bhféadfadh réaltnéalta, ar scamaill ollmhóra gáis agus deannaigh iad ina saolaítear na réaltaí, rudaí ar mhéid phláinéid a ghiniúint ina n-aonar. Mar sin féin, tugann an toradh nua seo le fios a mhalairt.

Is é an rud is fusa fós ná go gcruthaítear na JuMBOs ina mbeirteanna seachas ina n-aonar. Téann an feiniméan seo i gcoinne ár dtuiscint reatha ar fhoirmiú pláinéad agus réalta. Dúirt Samuel Pearson, eolaí de chuid ESA a bhí páirteach sa taighde, “Tá rud éigin cearr lenár dtuiscint ar fhoirmiú pláinéid, ar fhoirmiú réalta – nó ar an dá rud. Níor cheart dóibh a bheith ann.”

Níl JuMBOs mór go leor le bheith rangaithe mar réaltaí, agus ós rud é nach bhfithis siad thart ar réalta, ní oireann siad don sainmhíniú ar phláinéid ach an oiread. D’úsáid an tOllamh Mark McCaughrean, comhairleoir sinsearach ag ESA, analaí a bhaineann le peata mais chihuahua nach chihuahua é ach cat, ag cur béime ar an deacracht a bhaineann leis na réada seo a rangú.

Cé go bhféadfadh JuMBOs a bheith cosúil le pláinéid, tá difríocht shuntasach eatarthu ar bhealaí suntasacha. Tá siad tuairim is milliún bliain d'aois, rud a fhágann go bhfuil siad sách óg i gcomparáid le comhlachtaí neamhaí eile. Murab ionann agus pláinéid, fuaraíonn agus reo JuMBOs go tapa, toisc nach bhfuil foinse fuinnimh acu chun teochtaí comhsheasmhacha a choinneáil. Ina theannta sin, tá siad comhdhéanta go príomha de ghás, rud a fhágann go bhfuil siad neamhdhíobhálach don saol.

Tá roinnt hipitéisí molta ag eolaithe chun bunús JuMBO a mhíniú. Tugann teoiric amháin le fios go mb’fhéidir gur foirmíodh iad i limistéir den réaltnéal is lú daonra, áit nach bhféadfadh na réaltaí cearta forbairt. Is é hipitéis eile go raibh sé i gceist ar dtús iad a chur i bhfithis na réaltaí mar phláinéid ach gur díbríodh iad ansin ar chúiseanna anaithnide. Is fearr an míniú deiridh faoi láthair, cé gur rúndiamhair an mheicníocht trína ndéantar péirí réad a dhíbirt le chéile.

Chuir fionnachtain JuMBO i Réaltnéal Orion ionadh ar réalteolaithe, agus d'éiligh roinnt daoine nach bhfacthas riamh roimhe é. Tugann an cumas na réada méid Iúpatar seo a bhreathnú i mbeirteanna dúshlán do shamhlacha eolaíocha atá ann cheana féin. Is féidir nach raibh teileascóip roimhe seo cumhachtach go leor chun iad a bhrath go dtí seo.

Is ábhar spéise eolaíoch é Réaltnéal an Orion le fada an lá. Suite 1,350 solasbhliain ar shiúl ón Domhan, tugann sé léargais ar fhoirmiú agus ar éabhlóid luath na réaltaí agus réada neamhaí eile. Chuir a infheictheacht don tsúil nocht mar mharc soineanta ag bun réaltbhuíon Orion na réalteolaithe agus na réaltgazers i bhfolach leis na céadta bliain.

