Enigma na Oighear Gealaí: An Bunús a Réiteach

Tá staidéar ceannródaíoch le déanaí a foilsíodh san iris Nature Astronomy tar éis solas a thabhairt ar bhunús mistéireach an oighir ar an ngealach. Le blianta fada anuas, tá spéis ag eolaithe faoi láthair oighir ar dhromchla na gealaí, ach tá na meicníochtaí taobh thiar dá fhoirmiú fós doiléir.

Léiríonn an staidéar go bhfuil foirmiú uisce gealaí nasctha go dlúth leis an idirghníomhú idir leictreoin, cáithníní fo-adamhacha a thagann ón Domhan agus ón nGrian araon. De réir mar a théann an ghealach i bhfithis an Domhain, téann sí tríd an maighnéadtail, réigiún atá lán de cháithníní luchtaithe atá ar seachrán taobh thiar dár bplainéad. Soláthraíonn an feiniméan uathúil seo saotharlann nádúrtha chun staidéar a dhéanamh ar na próisis a bhaineann le cruthú uisce dromchla gealaí.

De réir na dtaighdeoirí, nuair a idirghníomhaíonn na leictreoin seo leis an dromchla gealaí laistigh den magnetotail, cruthaítear uisce reoite. Ar an láimh eile, nuair a bhíonn an ghealach níos faide ná teacht ar an maighnéadtail, súnn a dromchla an ghaoth gréine. Mar sin féin, ní thugann an míniú seo cuntas iomlán ar láithreacht oighir gealaí, agus moltar freisin meicníocht eile a bhaineann le leictreoin ardfhuinnimh a imoibríonn le hithir gealaí chun hidrigin gafa a scaoileadh, a chomhcheanglaíonn ansin chun uisce a fhoirmiú.

Síneann impleachtaí na dtorthaí seo níos faide ná ár dtuiscint ar fhoirmiú uisce gealaí. D’fhéadfadh siad misin gealaí agus phláinéid amach anseo a réabhlóidiú, chomh maith le ceisteanna suimiúla a ardú faoi dháileadh uisce ar fud ár gcóras gréine. Meastar go bhfuil gá le tuilleadh taiscéalaíochta agus imscrúdaithe chun na rúndiamhra cosmacha seo a réiteach.

Foinsí: Réalteolaíocht Dúlra