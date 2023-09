Bubbles Aeir Bídeach Gafa san Oighear Méadaíonn Leá Oighreach, Fionnachtana Eolaithe

Léirigh staidéar le déanaí a rinne eolaithe go bhfuil ról suntasach ag boilgeoga aeir faoi bhrú atá gafa san oighear chun meath na n-oighearshruth a luathú. Le linn an phróisis leá, pléascann na billiúin de na boilgeoga seo isteach san uisce, rud a fhágann sruthanna suaite a thugann uisce te i dteagmháil leis an oighear. Breathnaítear an feiniméan seo go háirithe in oighearshruthanna uisce taoide, a scaoileann méideanna móra oighir isteach san fharraige.

Rinne an t-oigheareolaí Erin Pettit agus a foireann in Ollscoil Stáit Oregon an staidéar in Alasca, áit a bhfuil na hoighearshruthanna ag cailleadh breis agus 70 billiún tonna oighir gach bliain. Cuireann an caillteanas seo le hardú leibhéil na farraige ar fud an domhain. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil na boilgeoga aeir bídeacha ina gcúis leis an oighear in oighearshruthanna taoide leá ar ráta níos tapúla. De réir mar a leáíonn an t-oighear, tarraingíonn na boilgeoga ardaithe uisce suas níos tapúla, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú sé huaire ar an luas sreafa i gcomparáid le oighear saor ó mboilgeog.

Tugann an staidéar le fios go bhféadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith ag tionchar na mboilgeog seo ar leá oighreach. Ní hamháin go bhfeabhsóidh na torthaí ár dtuiscint ar athrú aeráide ach d’fhéadfaidís freisin an laghdú ar líon na rónta in fjordanna áirithe Alasca a mhíniú.

Faightear go bhfuil oighearshruthanna líonta leis na milliúin boilgeoga aeir bídeacha, agus iad comhbhrúite suas le 20 uair níos mó ná brú atmaisféar an Domhain. Cruthaítear na boilgeoga seo de réir mar a charnann sneachta thar na mílte bliain agus de réir mar a chomhbhrúíonn sé isteach san oighear. Bhain foireann Pettit oighear saibhir mboilgeog ó oighearshruth uisce taoide ar a dtugtar Xeitl Sít’ i Tlingit agus chonaic siad é ag leá i ndabhach éisc a bhí lán le huisce farraige. Leáigh an t-oighear oighreach 2.25 uair níos tapúla ná an t-oighear gan mboilgeog mar gheall ar na sruthanna ardaitheacha de bharr láithreacht boilgeoga.

Tugann an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Geoscience, léargais ar na fuaimeanna “snap, crackle, agus pop” a taifeadadh in aice leis na oighearshruthanna. Fuarthas amach go raibh na fuaimeanna seo mar thoradh ar boilgeoga aeir ag teacht amach as an oighear leá. Tugann an taighde le tuiscint go meascann na boilgeoga an ciseal teorann d’uisce fuar a insíonn go hiondúil an t-oighear oighreach ón uisce teo, ag nochtadh an oighir ar deireadh thiar d’aigéin níos teo.

Tá gá le tuilleadh taighde chun tuiscint a fháil ar mhéid an tionchair a bhíonn ag na boilgeoga seo ar oighearshruthanna i réigiúin eile, ar nós Antartaice. Léiríonn na torthaí, áfach, an gá práinneach atá ann aghaidh a thabhairt ar mheath luathaithe na n-oighearshruth agus an ról suntasach atá ag na boilgeoga beaga aeir seo sa phróiseas.

