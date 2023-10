Aimsíonn InSight Lander de chuid NASA an Quake is Mó a Taifeadadh riamh ar Mars

An 4 Bealtaine 2022, rinne tuirlingthe InSight NASA fionnachtain cheannródaíoch ar Mars. Bhraith sé crith talún de mhéid 4.7 ó achar ollmhór 2,000 ciliméadar uaidh. Ba é an teagmhas seo, ar a dtugtar S1222a, an crith is mó a taifeadadh riamh ar an bPláinéad Dearg, agus ar phláinéid ar bith eile seachas an Domhan.

Cé go mb’fhéidir nach bhfuil an méid 4.7 suntasach de réir chaighdeáin an Domhain, ba mhór an éacht é fós ó tharla nach bhfuil plátaí teicteonacha imbhuailte ar Mhars. Chreid na heolaithe ar dtús gur timpiste dreigít ba chúis leis an gcrith, toisc go raibh tréithe cosúla ann le creathanna beaga mar gheall ar thionchair dreigít. Mar sin féin, toisc nach raibh aon chráitéir nua nó comharthaí tionchair ann, rinne siad iniúchadh ar mhínithe eile.

Tar éis anailís a dhéanamh ar shonraí ó shatailítí éagsúla arna soláthar ag NASA, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, Gníomhaireacht Spáis Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach, agus Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne, mhol eolaithe teoiric nua. Cheap siad gur tharla an crith de bharr fórsaí teicteonacha a bhí ag gníomhú ar screamh aonphíosa Mhars.

Murab ionann agus an Domhan, a bhfuil plátaí teicteonacha iolracha aige, is aonán aonair é screamh Mars. Mar sin féin, tá sé faoi réir fórsaí geolaíocha inmheánacha, lena n-áirítear fuarú agus crapadh, ar féidir leo strus a chur faoi deara laistigh de screamh an phláinéid. Is dócha gur spreag scaoileadh an struis seo an ghníomhaíocht seismeach a breathnaíodh le linn crith talún S1222a.

Cé go bhfuil na cúiseanna beachta taobh thiar de na strusanna seo fós anaithnid, tá fionnachtain S1222a tar éis dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar ár dtuiscint ar ghníomhaíocht sheismeach Martian. Léirigh Constantinos Charalambous, comhúdar an staidéir, dóchas faoi phróisis theicteonacha Mhars a réiteach tuilleadh.

Agus NASA ag leanúint lena sprioc daoine a chur go Mars, beidh sé ríthábhachtach na láithreacha ina dtarlaíonn an strus sin a thuiscint chun suíomhanna oiriúnacha a chinneadh do bhunáiteanna féideartha amach anseo. Bhí ról lárnach ag an lander InSight, a thuirling ar Mars in 2018, maidir le sonraí a bhailiú faoi screamh, maintlín agus croí na Martian. Sular éirigh as cumhacht, thaifead misean InSight thart ar 1,300 crith, lena n-áirítear imeacht suntasach S1222a.

Deimhníonn braite na crith talún seo gan fasach cruinneas na dtuar a rinne foireann InSight roimh an misean. Soláthraíonn sé léargais luachmhara ar ghníomhaíocht sheismeach agus ar phróisis theicteonacha Mhars, rud a thugann eolaithe céim níos gaire do thuiscint ar an bpláinéad suimiúil seo.

