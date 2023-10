Iompar Suimiúil na Míolta Móra agus na Feamainne

Breathnaíodh míolta móra droma ag gabháil d’iompraíocht uathúil a bhaineann le feamainn. Cé gur creideadh roimhe seo gur imir míolta móra le feamainn le haghaidh spraoi, creideann saineolaithe anois go bhféadfadh siad a bheith ag lorg airíonna antibacterial an phlanda freisin. Tá an iompar seo doiciméadaithe ag an Dr. Olaf Meynecke ó Ollscoil Uí Ghríofa i bpáipéar a foilsíodh in Journal of Marine Science and Engineering.

I dtaighde roimhe seo, rinne an Dr. Meynecke cur síos ar conas a rollaíonn míolta móra i bhfoshraitheanna gainimh chun cealla marbha craicinn agus seadáin a chaillfidh. Díríonn an páipéar nua ar iompar eile a léirigh míolta móra baleen, lena n-áirítear dromanna, ar a dtugtar “ceilpe”. Is éard atá i gceist leis an iompar seo ná na míolta móra ag sracadh agus ag rolladh thart le cnuasaigh ceilpe agus feamainn ar dhromchla an uisce.

Meynecke agus a fhoireann anailís ar thrí chás d'iompar ceilpe ar chósta thoir na hAstráile, chomh maith le 100 idirghníomhaíocht feamainne doiciméadaithe eile ar fud an domhain. Fuair ​​siad amach go raibh an t-iompar seo cosúil le daonraí éagsúla míolta móra, beag beann ar a suíomh.

Tuairiscíodh roimhe seo go bhfuil úsáid réad ag míolta móra, lena n-áirítear míolta móra baleen, agus meastar gur iompar casta é. Mar sin féin, is lú a fheictear úsáid réad ag míolta móra báille, agus go háirithe úsáid feamainne. Molann an Dr Meynecke go bhféadfadh buntáistí breise a bheith ag baint leis an iompar seo, mar shampla baint ectoparasítí agus cóireáil craiceann ag baint úsáide as airíonna antibacterial algaí donn.

Tá sé ríthábhachtach an t-iompar seo a thuiscint ar fud daonraí míolta éagsúla chun léargais a fháil ar a roghanna gnáthóige agus chun níos mó a fhoghlaim faoina n-iompraíochtaí casta. Tá cáil ar mhíolta móra mar gheall ar a nádúr spraíúil, agus is minic a bhíonn siad ag gabháil do ghníomhaíochtaí cosúil le sárú, slapping eireabaill, spihopping, stocaireacht agus rolladh lomán. Idirghníomhaíonn siad go spraíúil freisin le speicis mhuirí eile, cosúil le deilfeanna.

Cé nach mbíonn cúiseanna beachta na n-iompraíochtaí seo soiléir i gcónaí, cuireann siad léargas ar fáil do shaol sóisialta agus cognaíocha na mamach mara maorga seo. Cuireann staidéar ar na hiompraíochtaí seo lenár n-eolas ar mhíolta móra agus ar an gcaidreamh casta atá acu lena dtimpeallacht.

