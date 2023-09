Ullmhaíonn Oibreoir Eangaí California le haghaidh Meath i nGiniúint na Gréine le linn Eclipse Gréine

Tá Oibreoir Córais Neamhspleách California (CAISO) ag súil le laghdú suntasach ar ghiniúint in-athnuaite le linn eclipse gréine annular ar 14 Deireadh Fómhair. Ós rud é gurb é giniúint faoi thiomáint na gréine an chuid is mó den soláthar le linn buaic an lae, táthar ag súil go mbeidh tionchar ag an eclipse ar chobhsaíocht an ghreille.

Is ionann foinsí in-athnuaite agus thart ar 70% den soláthar le linn buaic an lae, agus cuireann an ghrian os cionn 80% den ghiniúint in-athnuaite. Tá foireann réamhaisnéise gearrthéarmach CAISO ag tuar laghdú 9.374 GW i nginiúint fuinnimh in-athnuaite ar scála greille le linn an eclipse, agus méadóidh an t-ollualach faoi 2.374 GW.

Beidh tionchar ag an eclipse ar réigiúin Mhargadh Éagothroime Fuinnimh an Iarthair (WEIM), le hamanna agus méideanna éagsúla tionchair. Mar shampla, beidh doiléiriú gréine ag dul ó 68% go 89% i gCeantar Údarás Comhardaithe California, ag brath ar an áit. Déanfar soláthraithe gáis idirstáit agus intrastate, chomh maith le hacmhainní hidrea agus ceallraí, a shlógadh chun cabhrú leis na rampaí móra atá á nginiúint.

Comhoibreoidh CAISO le Comhordaitheoir Iontaofachta an Iarthair, cuideachtaí dáileacháin fóntais, agus eintitis WEIM chun oibríochtaí cobhsaí margaidh agus oibríochtaí iontaofa córais a chinntiú ar lá an éiclipse.

Beidh Comhairle Iontaofachta Leictreach Texas (ERCOT) ag brath ar a gcabhlach gáis mar chúiteamh ar an laghdú ar ghiniúint gréine le linn an eclipse. Tá réigiúin eile, ar nós an Aigéin Chiúin Thiar Thuaidh, ag súil le luaineachtaí giniúna agus ualaí ach níl siad ag súil le haon tionchar ar iontaofacht.

Ó 2017, tá méadú suntasach tagtha ar chumas gréine sna SA, rud a fhágann go bhfuil tionchar níos mó ag eclipse na bliana seo. Tá méadú 6.5 GW agus 8.55 GW ar scála greille agus cumas gréine díon CAISO, faoi seach, agus tá méadú 9.414 GW agus 5.720 GW, faoi seach, ar scála greille agus cumas gréine díon WEIM.

Tá an CAISO ag déanamh meastóireachta ar éifeachtaí eclipse gréine 2023 le raon feidhme níos leithne, mar go dtugann sé anois seirbhísí comhordaithe iontaofachta do roinnt réimsí comhardaithe in Idirnascadh an Iarthair. Le hidirnascadh méadaithe ghreille an Iarthair, is féidir le haonáin úsáid a bhaint as na naisc agus na caidrimh sin chun oibríochtaí iontaofa a choinneáil agus chun acmhainní a bharrfheabhsú le linn an eclipse.

Tá California i gceannas ar na SA i gcumas gréine, le 17.934 GW suiteáilte faoi dheireadh R2. Bainistíonn CAISO sreabhadh an leictreachais do thart ar 80% de California agus cuid bheag de Nevada.

Foinsí: CAISO, NASA, American Clean Power Association