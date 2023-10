Inspiring the Future: Iniúchadh ar Fhealsúnacht na Réaltfhisice

Leagann leabhar nua dar teideal “The Fealsúnacht na Réaltfhisice: Réaltaí, Insamhladh, agus an streachailt chun a chinneadh cad atá amuigh ansin” béim ar an taighde ceannródaíoch atá á dhéanamh ag Ollscoil an Iarthair i réimse na fealsúnachta réaltfhisic. Sa leabhar, atá ar an gcéad cheann dá leithéid, tá ionchur ó ollamh fealsúnachta an Iarthair, Chris Smeenk, agus ón ollamh fisice agus réalteolaíochta Sarah Gallagher, mar aon le roinnt céimithe ón ollscoil.

Feidhmíonn an leabhar mar acmhainn luachmhar do scoláirí atá ag iarraidh tuiscint níos doimhne a fháil ar fhealsúnacht na réaltfhisice, agus d'fhealsúna agus d'eolaithe atá ag iarraidh tuiscint bhunúsach a fháil ar na príomhcheisteanna sa réimse. Léiríonn sé nádúr comhoibríoch an taighde a rinneadh ag an Iarthair, agus taighdeoirí iomadúla ó dhisciplíní éagsúla ag teacht le chéile chun cur leis an leabhar.

Ar cheann de bhuaicphointí an leabhair tá leabharliosta a thiomsaigh an mac léinn iarchéime Cameron Yetman, a thugann léargas cuimsitheach ar gach páipéar Béarla agus leabhair ar fhealsúnacht na réaltfhisice. Léiríonn sé seo an braistint láidir comhoibrithe pobail agus idirdhisciplíneach a chothaítear san Iarthar, áit ar féidir le mic léinn fealsúnachta oibriú go dlúth le réaltfhisiceoirí chun crosbhealach a réimsí a fhiosrú.

Tá cuntais phearsanta sa leabhar freisin ó chéimithe a fuair meantóireacht Chris Smeenk, ag cur béime ar an tionchar a bhí aige ar an gcéad ghlúin eile d’fhealsúna na réaltfhisice a mhúnlú. Molann Melissa Jacquart, atá anois ina ollamh fealsúnachta in Ollscoil Cincinnati, meantóireacht Sweenk agus a chur chuige idirdhisciplíneach i leith taighde. Tugann Marie Gueguen, ar bronnadh Comhaltacht Marie Sklodowska-Curie iomráiteach uirthi le déanaí, creidiúint do Smeenk agus do phobal Rotman as a cuid tuairimí a mhúnlú mar fhealsamh eolaíochta.

An comhoibriú idir Smeek agus Gallagher ar a bpáipéar dar teideal “What's in a Survey? Eiseamláiríonn Éifeachtaí Roghnúcháin a Spreagtar le Insamhladh sa Réalteolaíocht” na naisc láidre idir an réaltfhisic agus an fhealsúnacht san Iarthar. Cheadaigh a gcaidreamh pearsanta agus gairmiúil fadtéarmach plé intleachtúil torthúil, ag líonadh na bearna idir insamhaltaí a úsáidtear sa réaltfhisic agus na ceisteanna fealsúnacha a ardaíonn siad.

Tríd is tríd, léiríonn an leabhar agus an taighde ag an Iarthair luach an chomhoibrithe idirdhisciplíneach i bhfealsúnacht na réaltfhisice. Trí fhealsúna agus eolaithe a thabhairt le chéile, is féidir ceisteanna tábhachtacha maidir le nádúr na cruinne agus ár dtuiscint air a iniúchadh ar bhealach cuimsitheach.

Foinsí:

- Nuacht an Iarthair