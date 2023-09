An Rás Nua don Ghealach: Geilleagar Gealaí a Bhunú

Níl an t-ús athnuaite sa Ghealach á thiomáint a thuilleadh ag iomaíochtaí an Chogaidh Fhuair, ach ag fonn láithreacht fhadtéarmach a bhunú ar a dromchla. Tá tíortha agus eintitis phríobháideacha ag iarraidh acmhainní gealaí a éileamh agus leas a bhaint as leasanna tráchtála sa spás atá ag dul i méid. Léiríonn sé seo aistriú ó rás idir náisiúin go bratacha a chur ar an nGealach go maratón i dtreo geilleagar gealaí a fhorbairt.

Tá an India, an Rúis, an tSeapáin agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha i measc na dtíortha atá ag pleanáil misin gealaí go luath amach anseo. Tá sé mar aidhm ag na misin seo iniúchadh a dhéanamh ar an nGealach, staidéar a dhéanamh ar a cuid acmhainní, agus an bealach a réiteach le lonnaíochtaí daonna a bhunú. Tá cuideachta atá lonnaithe i Houston, Intuitive Machines, ag pleanáil misean spásárthaí tráchtála chuig an nGealach freisin.

Tá an tSín, go háirithe, ag cur a clár gealaí chun cinn go tréan. Ba í an tríú tír a tháinig i dtír ar an nGealach in 2013 agus tá dul chun cinn suntasach déanta aici ó shin, lena n-áirítear tuirlingt ar an taobh thall den Ghealach agus samplaí gealaí a thabhairt ar ais go dtí an Domhan. Tá pleananna ag an tSín spásairí a thabhairt i dtír ar an nGealach faoi 2030 agus bunáit bhuan a thógáil. Tá sé ag comhoibriú freisin leis an Rúis ar thionscadal bonn Gealach an Stáisiúin Taighde Lunar Idirnáisiúnta.

Cé go bhféadfadh an tSín a bheith níos forbartha ná tíortha eile i dtéarmaí a clár spáis, tá na Stáit Aontaithe fós chun tosaigh go suntasach. Mar sin féin, tá dúshláin le sárú ag tionscal spáis na SA. Léiríonn na sonraí ó Bhiúró Anailíse Eacnamaíoch na SA go bhfuil sciar na hearnála spáis de gheilleagar SAM ag crapadh. In ainneoin aird mhéadaithe agus rannpháirtíocht cuideachtaí príobháideacha, tá fás an tionscail spáis níos moille ná earnálacha eacnamaíocha eile.

Agus an rás nua go dtí an Ghealach ag dul chun cinn, tá sé fós le feiceáil an féidir leis an tSín, lena clár gealaí uaillmhianach agus a cumas méadaitheach, dúshlán a thabhairt do cheannas na SA sa spás. Léiríonn buiséad beartaithe rialtas na SA do NASA in 2024 géarú ar chistí, ag ardú ceisteanna faoi thiomantas na tíre do thaiscéalaíocht spáis.

Tríd is tríd, tá an rás go dtí an Ghealach éabhlóid níos faide ná mórtas náisiúnta agus iomaíocht. Baineann sé anois le geilleagar gealaí a bhunú agus leas a bhaint as na hacmhainní agus na deiseanna tráchtála a chuireann an Ghealach ar fáil. D’fhéadfadh toradh an rása seo ár dtuiscint ar an spás a athrú ó bhonn agus an bealach a réiteach do theorainneacha nua sa taiscéalaíocht.

Foinsí:

– Gizmodo: www.gizmodo.com

– NASA: www.nasa.gov