Easpa Eolaithe Dubha Briotánacha: Aghaidh a thabhairt ar Chiníochas Institiúideach san Eolaíocht

Go hoifigiúil, níl aon Ollúna dubha ceimice nó fisice sa Ríocht Aontaithe, rud a thugann go leor eolaithe a mhaíomh go bhfuil eolaíocht na RA ciníoch institiúideach. Tá sé mar aidhm ag an gCumann Ríoga, an acadamh eolaíoch is sine ar domhan, é seo a athrú le scéim mhaoinithe nua atá deartha chun tacú le mic léinn PhD dubha gairmeacha a dhéanamh i dtaighde acadúil agus a bheith ina n-ollúna sa deireadh. Cuirfidh an scéim suas le £690,000 de mhaoiniú ar fáil do chúigear comhaltaí gach bliain.

Chuir an Dr Mark Richards, taighdeoir fisice agus léachtóir ag Imperial College London, agus an tOllamh Robert Mokaya, saineolaí ar cheimic ábhar in Ollscoil Nottingham, solas ar an gceist seo. Cé go bhfuil Mokaya ina ollamh le ceimic ó 2008, níl sé ann go hoifigiúil de réir staitisticí a bhailigh an Ghníomhaireacht Staidrimh Ardoideachais (HESA). Déanann HESA na huimhreacha a shlánú go dtí na cúig cinn is gaire, mar sin déantar Mokaya a shlánú síos go nialas. Cé go n-admhaíonn sé go bhféadfadh Ollúna Ceimic Duibhe eile a bheith sa Ríocht Aontaithe, ní raibh deis aige bualadh leo go fóill. Deimhníonn Mokaya agus Richards araon nach bhfuil aon ollúna fisice dubh ann ach an oiread.

I réimse na ceimice, tá iomlán de 520 Ollúna, agus tá 825 san fhisic. Tá an scéal beagán níos fearr sna heolaíochtaí bitheacha, le cúigear ollamh dubh as 1,345, agus innealtóireacht, a bhfuil thart ar 20 ollamh dubh as 1,730 acu. Ar an iomlán, as na heolaíochtaí go léir, níl ach 70 ollamh dubh ann, rud a léiríonn ach 0.6% den iomlán. Níl ach 10 gcinn de na hOllúna seo ina mná. I gcodarsnacht leis sin, is daoine dubha iad 4.2% den daonra i Sasana agus sa Bhreatain Bheag de réir an daonáirimh is déanaí.

Tá fachtóirí éagsúla a chuireann le tearc-ionadaíocht na n-eolaithe dubha. Creideann Richards go bhfuil easpa feasachta ar na deiseanna atá ar fáil agus easpa abhcóideachta ina mbacainní móra ar ghrúpaí imeallaithe. Gan líonraí agus tacaíocht, éiríonn sé díspreagadh do dhaoine aonair cumasacha. Léiríonn na staitisticí go soiléir go dtagann laghdú ar chomhréir na ndaoine dubha san eolaíocht ag gach céim den dréimire acadúil, ó GCSEnna go Ollúna.

Cuireann Richards, ar féidir a spéis san eolaíocht a rianú siar go dtí a óige, béim ar an tábhacht a bhaineann le fiosracht agus le tacaíocht chun mianta eolaíochta a chothú. Ag fás aníos i dteaghlach aontuismitheora, cuimhníonn sé ar an gcaoi ar thug a aigne fiosrach air iniúchadh a dhéanamh ar oibriú inmheánach soicéad plocóide agus é ina leanbh óg. In ainneoin gur “drochleanbh” a bhí ar an lipéad ar dtús, míníonn Richards gur spreag a fhiosracht agus a mhian a thuiscint conas a oibríonn rudaí a paisean san eolaíocht.

Is ceist chasta í an easpa ionadaíochta dubh san eolaíocht a éilíonn cur chuige ilghnéitheach chun an ciníochas institiúideach a dhíchóimeáil agus an uilechuimsitheacht a chur chun cinn. Níl i scéim mhaoinithe an Chumainn Ríoga ach céim amháin chun aghaidh a thabhairt ar an difríocht seo agus a chinntiú go bhfaighidh eolaithe dubha sa RA an t-aitheantas agus na deiseanna atá tuillte acu.

