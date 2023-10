Sruth Scaird Iúpatar arna nochtadh ag Teileascóp Spáis Webb

Tá fionnachtain iontach déanta ag Teileascóp Spáis Webb ar Iúpatar, an pláinéad is mó inár gcóras gréine. I mí Iúil 2022, bhraith Webb scairdsruth dian ag lámhach thar mheánchiorcal Iúpatar. Tá an scaird ag taisteal ar luas de thart ar 320 míle san uair (515 ciliméadar san uair) agus tá sé suite ag airde de thart ar 25 míle (40 km) i stratosphere íochtair Iúpatar.

Roimh an gcinneadh seo, bhí na réalteolaithe ar an eolas go raibh scairdeanna soir-siar in atmaisféar Iúpatar. Mar sin féin, tugann an anailís ar an scaird tapa nua-aimsithe seo le fios go bhféadfadh dinimic inmheánach Iúpatair a bheith níos dinimiciúla ná mar a ceapadh roimhe seo. Tá an taighde a scrúdaíonn an scaird foilsithe in Nature Astronomy.

Tá an Teileascóp Spáis Webb, a seoladh i mí na Nollag 2021, ag déanamh breathnuithe eolaíocha ó mhí Iúil 2022. Tá íomhánna beoga agus léargasacha den chosmos gafa aige, lena n-áirítear íomhánna den aurorae lonrúil ar chuaillí Iúpatair agus na fáinní timpeall Úránas agus Satarn.

Tógadh na híomhánna le déanaí de scaird-sruth Iúpatar ag baint úsáide as Ceamara Near-Infridhearg Webb. Léirigh na híomhánna seo go raibh codanna d'atmaisféar Iúpatar suaite ag gluaiseacht na scairde. Rianaíodh an scaird trí lomadh gaoithe infheicthe san íomhá, rud a léirigh athruithe ar luasanna gaoithe ag airde agus faid éagsúla laistigh d'atmaisféar an phláinéid.

Tugann fionnachtain an scaird in aice le trópaipéas Iúpatair, an réigiún atá ar imeall a trópaisféir, le tuiscint go bhfuil cúrsaíocht atmaisféarach an phláinéid timpeall a mheánchiorcail níos cosúla le cúrsaíocht Satarn ná mar a bhí ar eolas roimhe seo.

Cé nach féidir le Webb ach Iúpatar a bhreathnú ó chian, tabharfaidh misin atá le teacht mar Iúpatar Oighreata na Gealaí de chuid ESA (JUICE) agus Europa Clipper de chuid NASA léargas níos géire ar an bhfathach gáis agus a ghealacha. Déanfaidh na misin seo imscrúdú ar shatailítí Iúpatar, lena n-áirítear Callisto, Europa, agus Ganymede, a chreidtear a bheith ina satailítí a iompraíonn aigéin a d’fhéadfadh tacú le saol seach-thír.

Mar sin féin, beidh roinnt blianta ann sula sroichfidh na misin seo córas Iúpatar. Táthar ag súil go dtiocfaidh an Europa Clipper i 2030, agus tá sé beartaithe go sroichfidh JUICE Iúpatar i 2031. Idir an dá linn, is féidir linn meas a bheith againn ar na seatanna iontacha a ghlac Ceamara Near-Infridhearg Webb i bhfad uainn.

Foinse: Réalteolaíocht Dúlra