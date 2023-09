Fianaise Nua ar Dhé-ocsaíd Charbóin ar Ghealach Iúpatar Tacaíonn Europa le Poitéinseal Saoil

D'aimsigh eolaithe dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla gealach Iúpatar Europa, de réir tuairimí a rinne Teileascóp Spáis James Webb. Creidtear go bhfuil aigéan mór san Eoraip faoina sliogán oighreata, rud a fhágann gur iarrthóir dóchúil é chun beatha a chothú. Tacaíonn láithreacht dé-ocsaíd charbóin, comhábhar riachtanach don saol mar is eol dúinn é, leis an smaoineamh go bhféadfadh Europa tacú leis an saol.

Tá an dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa níos comhchruinnithe i réigiún ar a dtugtar Tara Regio, arb iad is sainairíonna é dromchla óg agus neamhrialta. Léirigh an réigiún láithreacht salainn freisin. Creideann na heolaithe gur dócha gur tháinig an dé-ocsaíd charbóin ó aigéan inmheánach Europa.

Bhain Teileascóp Spáis James Webb úsáid as a Speictreagraf Near-Infridhearg (NIRSpec) chun an dé-ocsaíd charbóin a bhrath. Feidhmíonn NIRSpec mar phriosma, ag scoilteadh an tsolais i speictream dathanna agus ag nochtadh na dúile atá i láthair i réada i bhfad i gcéin. Soláthraíonn breathnuithe an teileascóip léargais luachmhara ar chomhdhéanamh dhromchla Europa agus ar an gcumas atá ann tacú leis an saol.

Tá pleananna ag NASA iniúchadh breise a dhéanamh ar Europa agus misean Europa Clipper le seoladh in 2024. Tá sé mar aidhm ag an misean imscrúdú a dhéanamh ar fhodhromchla na gealaí agus a fháil amach an bhfuil dálaí ann a oireann don saol. Beidh an spásárthach ag eitilt in aice le Europa go minic, ag bailiú sonraí a d’fhéadfadh léargais gan fasach a sholáthar ar an gcorp éirimiúil neamhaí seo.

Tá Teileascóp Spáis James Webb, comhoibriú idir NASA, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, agus Gníomhaireacht Spáis Cheanada, deartha chun staidéar a dhéanamh ar réada i bhfad i gcéin sa chruinne. Ligeann a scáthán mór dó níos mó solais a ghabháil ná an Teileascóp Spáis Hubble, agus cuireann a chumais infridhearg ar a chumas piaraí trí scamaill chosmacha agus dul isteach i réigiúin nach bhfuil inrochtana do theileascóip eile. Cuireann speictriméadar an teileascóip ar chumas na n-eolaithe staidéar a dhéanamh ar atmaisféir eisphláinéid, ag leathnú ár dtuiscint ar dhomhan ináitrithe ionchasacha lasmuigh dár gcóras gréine.

Tríd is tríd, cuireann fionnachtain dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa leis an bhfianaise atá ag fás go bhféadfadh an ghealach seo tacú leis an saol. Beidh sé ríthábhachtach tuilleadh taiscéalaíochta agus staidéir a dhéanamh ar Europa chun rúndiamhra an domhain shuimiúil seo a réiteach.

