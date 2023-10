Léargais Nua ar Réaltraí Ársa: Leabhar Rialacha Cosmaí a Athscríobh

Léirigh staidéar le déanaí a rinne foireann de réalteolaithe ag baint úsáide as Teileascóp Spáis Webb léargais shuimiúla ar fhlúirse ceimiceach na réaltraí ársa go luath sa chruinne. Fuarthas amach nach raibh sna réaltraí seo, a théann siar go dtí thart ar 500 go 750 milliún bliain tar éis an Big Bang, ach an ceathrú cuid den raidhse cheimiceach a rabhthas ag súil leis, in ainneoin na rialacha a bhunaigh réaltraí níos óige maidir le ráta foirmithe réalta agus mais réalt a leanúint.

Mar gheall ar an bhfionnachtain seo, chreid eolaithe go mb’fhéidir go ndearnadh athscríobh drámatúil ar an leabhar rialacha cosmaí le linn céimeanna tosaigh na cruinne. Mhínigh comhúdar an staidéir Claudia Lagos go raibh sé cosúil go raibh leabhar rialacha ag na réaltraí a lean siad, ach go hiontach, is cosúil go ndearnadh athscríobh drámatúil ar an leabhar rialacha Cosmaí seo le linn na cruinne a bheith óg.”

Mar gheall ar chumas an Teileascóp Spáis Webb an cosmos a bhreathnú ag tonnfhaid infridhearg agus gar-infridhearg bhí sé ina uirlis iontach chun staidéar a dhéanamh ar an solas is ársa atá le feiceáil. Trí scrúdú a dhéanamh ar an solas atá “athshifted,” nó sínte go dtí an taobh deirge den speictream leictreamaighnéadach, is féidir le heolaithe aois na réad sa chruinne a chinneadh. Sa staidéar seo, bhí na taighdeoirí in ann líon ceimiceach na réaltraí a thomhas ag deargaistrithe z=7-10, ag tabhairt léargais luachmhara ar na céimeanna tosaigh de fhoirmiú réaltraí.

Ceann de na torthaí ba mhó a chuir iontas ar dhaoine ná gur tháirg réaltraí ársa i bhfad níos lú d’eilimintí troma ná mar a bhíothas ag súil leis. Is féidir an neamhréireacht seo a chur i leith sní isteach leanúnach gás nua, pristine óna dtimpeallacht, a chaolaigh tiúchan na n-eilimintí troma laistigh de na réaltraí. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh tuairimí breise ó Theileascóp Spáis Webb cuidiú le réiteach a fháil ar na rúndiamhra a bhaineann le foirmiú agus éabhlóid na réaltraí ársa seo.

D'aithin an Teileascóp Spáis Webb réaltraí cheana féin le haistriú dearg níos airde fós, rud a thugann le fios go bhfuil siad níos sine. Tá sé ríthábhachtach staidéar a dhéanamh ar na réaltraí ársa seo chun tuiscint a fháil ar an gcaoi ar tháinig siad i gcruth agus ar tháinig siad chun cinn sa chruinne shóisearach. Mar sin féin, de réir mar a théann eolaithe níos doimhne isteach sna rúndiamhra cosmacha seo, is dócha go dtiocfaidh níos mó ceisteanna chun cinn.

Foinsí: Réalteolaíocht Dúlra, Ollscoil Iarthar na hAstráile