Léiríonn Staidéar Nua Scairdsruth Ardluais Iontach ar Iúpatar

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe a úsáideann Teileascóp Spáis James Webb agus Teileascóp Spáis Hubble de chuid NASA ar an bpláinéad ollmhór Iúpatar. Tuairiscíonn staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature Astronomy gur aithníodh scairdshruth ardluais i strataisféar íochtair Iúpatar. Sroicheann an scairdsruth seo, atá suite in aice leis an meánchiorcal, níos mó ná 3,000 míle agus sroicheann sé luasanna gaoithe dochreidte 320 míle san uair. Chun é seo a chur i bpeirspictíocht, tá na gaotha seo dhá uair chomh tapa leis na cinn a fhaightear i hairicín Chatagóir 5 ar domhan.

Chuir nochtadh an scairdsrutha ardluais seo iontas ar thaighdeoirí. Ar measadh roimhe seo go raibh sé soineanta agus doiléir, chuir Teileascóp Spáis James Webb soiléireacht nach bhfacthas riamh roimhe ar fáil, rud a ligeann d’eolaithe gnéithe brioscacha an fheiniméan suaite atmaisféarach seo a rianú de réir mar a rothlaíonn Iúpatar go tapa.

Léiríonn Iúpatar, comharsa ollmhór an Domhain, atmaisféar sraitheach atá cosúil lenár bplainéad féin, cé go bhfuil difríocht shuntasach idir a chomhdhéanamh agus a phatrúin aimsire. Rinne misin agus breathnuithe roimhe seo iarracht dinimic chasta an atmaisféir Iúpatair a dhíchódú, lena n-áirítear an Spota Dearg cáiliúil agus scamaill ualaithe amóinia.

Is é an rud a leagann Teileascóp Spáis James Webb óna chéile ná a chumas iniúchadh a dhéanamh ar na sraitheanna airde airde d'atmaisféar Iúpatair, atá suite idir 15 agus 30 míle os cionn chlúdach scamall an phláinéid. Nocht an peirspictíocht uathúil seo mionsonraí do-ghlactha agus chuir sé léargais nua ar fáil ar fháinní, satailítí agus atmaisféar an fhathaigh gháis.

Fuarthas amach an scairdshruth ardluais trí chomhiarracht idir Teileascóp Spáis James Webb agus Teileascóp Spáis Hubble. Cé gur dhírigh an chéad cheann ar ghnéithe scamall níos lú, chuaigh an dara ceann go domhain isteach sna córais stoirme meánchiorcail. Trína gcuid breathnuithe a chur le chéile, fuair na heolaithe tuiscint chuimsitheach ar dhinimic atmaisféarach casta Iúpatair agus ar struchtúr tríthoiseach na scamaill stoirme.

Cuidíonn comparáid idir an dá mhór-theileascóip spáis seo freisin le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athraíonn luasanna gaoithe ar Iúpatar de réir airde agus a ghineann lomadh gaoithe. Tá na heolaithe a bhí páirteach sa staidéar ag súil go bhféadfadh neart an scairdsrutha nua-aimsithe seo athrú go mór sna blianta beaga amach romhainn, rud a d’fhéadfadh léargas breise a thabhairt ar phatrún stratosféar ascalach Iúpatar.

Is cloch mhíle shuntasach é an fionnachtain úrnua seo inár dtuiscint ar dhinimic an atmaisféir Iúpatair agus leagann sé béim ar chumas dochreidte Teileascóp Spáis James Webb maidir le rúndiamhra coirp neamhaí ár gcóras gréine a réiteach.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Q: Cad é an Teileascóp Spáis James Webb?



A: Is réadlann spás-bhunaithe mhór é Teileascóp Spáis James Webb atá le seoladh go déanach in 2021. Tá sé deartha chun staidéar a dhéanamh ar na cruinne i solas infridhearg agus léargais gan fasach a sholáthar ar réada agus feiniméin neamhaí.

C: Cén fócas a bhí sa staidéar le déanaí ar Iúpatar?



F: Bhain an staidéar le déanaí úsáid as Teileascóp Spáis James Webb agus Teileascóp Spáis Hubble de chuid NASA chun scaird-sruth ardluais a aithint agus staidéar a dhéanamh ar strataisféar íochtair Iúpatar.

C: Cad a dhéanann an fionnachtain seo uathúil?



F: Is díol suntais é fionnachtain an scairdsruth ardluais ar Iúpatar toisc nach raibh sé le feiceáil roimhe seo agus cuireann sé faisnéis luachmhar ar fáil faoi atmaisféar suaite Iúpatar.

C: Cé chomh tapa agus atá na gaotha sa scairdsruth ardluais?



A: Sroicheann na gaotha sa scairdsruth ardluais ar Iúpatar luasanna de thart ar 320 míle san uair, atá dhá uair chomh tapa leis na cinn a fhaightear i hairicín Chatagóir 5 ar domhan.

C: Conas a chuir Teileascóp Spáis James Webb agus Teileascóp Spáis Hubble leis an staidéar?



A: Dhírigh Teileascóp Spáis James Webb ar ghnéithe scamall níos lú, agus thug Teileascóp Spáis Hubble faoi deara na córais stoirme meánchiorcail ar Iúpatar. Trí a gcuid tuairimí a chur le chéile, fuair na heolaithe tuiscint chuimsitheach ar dhinimic an atmaisféir Iúpatair.