Faigheann na heolaithe amach Nanocrystals Grianchloch in Atmaisféar Eisínteachtaí

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí a úsáideann Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA in atmaisféar eisphláinéad. Don chéad uair, braitheadh ​​nanachriostal Grianchloch i scamaill ard-airde WASP-17 b, eisphláinéad te Iúpatar atá suite 1,300 solasbhliain ón Domhan.

Rinne an fhoireann taighde, faoi stiúir David Grant ó Ollscoil Bristol, an RA, an toradh seo gan choinne agus iad ag déanamh staidéir ar chomhdhéanamh atmaisféarach WASP-17 b. Bhí siad ag súil le haerasóil a aimsiú in atmaisféar an phláinéid, ach bhí ionadh orthu a fháil amach go raibh na haerasóil seo comhdhéanta de cháithníní Grianchloch.

Tá sileacáití, ar mianraí iad saibhir i sileacain agus ocsaigine, le fáil go coitianta ar fud an réaltra. Is iad an chuid is mó den Domhan, den Ghealach, agus de chorpáin neamhaí carraigeacha eile. Mar sin féin, ba ghnách na gráinní sileacáit a thángthas orthu roimhe seo in atmaisféir eisphláinéid ná sileacáití saibhir i maignéisiam amhail olivine agus pyroxene, ní grianchloch íon nó SiO2.

Tugann an fhionnachtain seo dúshlán na dteoiricí atá ann faoi láthair maidir le conas a fhoirmíonn agus a fhorbraíonn scamaill eisphláinéid. Dúirt Hannah Wakeford, comhúdar an staidéir, go raibh súil acu sileacáití maignéisiam a bhreathnú. Ina ionad sin, áfach, fuair siad na cáithníní “síolta” a theastaíonn chun gráinní sileacáit níos mó a fhoirmiú.

Bhreathnaigh an fhoireann ar WASP-17 b ar feadh beagnach 10 n-uaire ag baint úsáide as Teileascóp James Webb. Bhailigh siad os cionn 1,275 tomhas de sholas lár-infridhearg agus an phláinéid ag dul os comhair a réalta. Gné iontasach a bhí sna sonraí – “bump” ag 8.6 miocrón – rud nach mbeifí ag súil leis dá mbeadh na scamaill déanta as sileacáití maignéisiam nó aerasóil ardteochta eile. Mar sin féin, ailíníonn an ghné seo le láithreacht Grianchloch.

Tá na criostail Grianchloch a aimsítear in atmaisféar WASP-17 b múnlaithe cosúil le priosmaí heicseagánacha, cosúil leis na cinn a fhaightear i ngeoóidí ar an Domhan. Mar sin féin, tá siad thar a bheith beag bídeach, ag tomhas ach thart ar 10 nanaiméadar trasna. Murab ionann agus cáithníní mianraí a fhaightear i scamaill an Domhain, eascraíonn na criostail Grianchloch seo in atmaisféar an phláinéid féin, agus foirmíonn siad go díreach ó ghás faoi dhálaí foircneacha.

Tá sé ríthábhachtach comhdhéanamh na scamaill seo a thuiscint chun an t-eisphláinéad ina iomláine a thuiscint. Is éard atá in Iúpatar te cosúil le WASP-17 b hidrigin agus héiliam go príomha, le méideanna beaga de gháis eile cosúil le gal uisce agus dé-ocsaíd charbóin. Soláthraíonn fionnachtain criostail shilice léargais luachmhara ar na hábhair éagsúla a mhúnlaíonn timpeallacht an phláinéid seo.

Cé go bhfuil cainníocht agus dáileadh beacht na grianchloch i scamaill an eisphláinéid éiginnte, creideann taighdeoirí gur dócha go scaipeann na scamaill timpeall an phláinéid. De réir mar a shroicheann siad taobh an lae níos teo, gaileann siad agus scaipeann siad.

Osclaíonn an taighde ceannródaíoch seo doirse nua sa staidéar ar atmaisféir eisphláinéid, ag tabhairt aghaidh ar bhoinn tuisceana a bhí againn roimhe seo agus ag leathnú ár n-eolas ar an gcosmas.

Foinsí:

– Ollscoil Bhriostó

– Ionad Taighde Ames NASA

– Ionad Eitilte Spáis Goddard