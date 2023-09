Nochtann an Taighde Cathain a Bhfuil na Chéad Iar-Choilchríocha Cruthaithe

Tá taighde déanta ag an ollamh réalteolaíochta Jane Greaves ó Ollscoil Caerdydd chun a fháil amach cathain a d’fhéadfadh na chéad easaontas, nó ilchríocha ar phláinéid eile, a bheith foirmithe. An staidéar, dar teideal “Cathain a bhí na Chéad Iar-Choimisinéirí?” agus a foilsíodh i Nótaí Taighde an American Astronomical Society, tá sé mar aidhm aige cuardach do dhomhan ináitrithe a fheabhsú trí láithreacha a aithint inar dóichí go bhfaighfear pláinéid charraigeacha a bhfuil teicteonaic phlátaí orthu.

Cé go mb’fhéidir nach bhfuil teicteonaic phlátaí riachtanach chun tús a chur leis an saol, tá ról ríthábhachtach acu maidir le hináitreacht an phláinéid a chothabháil le himeacht ama. Cuidíonn teicteonaic plátaí le teocht an phláinéid a rialáil agus teas a scaoileadh óna chroílár, rud atá tábhachtach chun maighnéadasféar cosanta a chothabháil agus chun fanacht laistigh den chrios ináitrithe.

Dhírigh Greaves ar an gcomhghaol idir táirgeadh teasa croí an phláinéid agus láithreacht teicteonaic phlátaí. Gineann dúile radaighníomhacha mar úráiniam, tóiriam agus potaisiam an teas i gcroílár pláinéid. Cruthaítear na heilimintí seo in imbhuailtí réalta neodrón agus pléascanna ollnóva.

Chun a fháil amach cé na réaltaí is dóichí a mbeadh pláinéid acu le teicteonaic phlátaí agus ilchríocha, rinne Greaves anailís ar shonraí ar flúirsí réaltacha d’eilimintí éagsúla agus chuir siad le chéile iad le réaltaoiseanna. Rinne sí réaltaí a rangú ina dhá ghrúpa: réaltaí diosca tanaí, atá níos óige agus a bhfuil miotalacht níos airde acu, agus réaltaí diosca tiubh, atá níos sine agus a bhfuil miotalacht níos ísle acu.

Fuair ​​​​an staidéar amach go léiríonn cuma ilchríocha ar an Domhan an luach airmheánach go garbh i gcomparáid le pláinéid eile. Thosaigh foirmiú ilchríochach ar an Domhan thart ar 3 billiún bliain ó shin, ach léirigh réaltaí tanaí-diosca sa sampla an chéad chuma ar ilchríocha 2 billiún bliain roimh ré an Domhain, agus léirigh réaltaí diosca tiubh ilchríocha le feiceáil níos luaithe fós, thart ar 4 go 5 billiún bliain roimh ré an Domhain. .

Léirigh an taighde freisin gaol idir láithreacht ilchríocha agus an cóimheas iarann-go-hidrigine (Fe/H) i réaltaí. Is dóichí go mbeidh ilchríocha níos luaithe ag pláinéid le cóimheasa Fe/H níos ísle.

Tugann Greaves le fios go bhféadfadh réaltaí le miotalacht fo-ghrian a bheith ina spriocanna gealltanais agus iad ag cuardach eisphláinéid ináitrithe le ilchríocha. Seans gur fhorbair na pláinéid seo ardfhoirmeacha beatha níos luaithe ná an Domhan.

Baintear de thátal as an staidéar go bhfuil an-ghealltanas ag baint le teacht ar eisphláinéid charraigeacha a bhfuil ilchríocha fadchónaithe orthu. D'fhéadfadh tuilleadh imscrúdaithe ar fhlúirse iseatóip cosúil le tóiriam agus potaisiam, a chuireann le téamh radaigineach, níos mó córais a nochtadh ina bhféadfadh an saol ar an talamh a bheith roimh an saol ar an Domhan.

Tríd is tríd, leathnaíonn an taighde seo ár dtuiscint ar fhoirmiú agus ar ináitreacht pláinéid lasmuigh dár gcóras gréine, ag soláthar léargais luachmhara le haghaidh taiscéalaíochta pláinéadaí amach anseo.