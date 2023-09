Réitigh Nua ar Fhadhb na dTrí Coirp a d'aimsigh Taighdeoirí

Tá réalteolaithe agus matamaiticeoirí ag dul i ngleic leis an bhfadhb trí chorp ó chuir Isaac Newton le chéile a dhlíthe gluaisne agus domhantarraingthe uilíoch i 1687. Tagraíonn an fhadhb don dúshlán a bhaineann le míniú a thabhairt ar an gcaoi a bhfanann trí chorp neamhaí i ndamhsa cobhsaí, faoi thionchar a bhfórsaí cómhalartacha de domhantarraingt, gan imbhualadh ná veering as cúrsa.

Le déanaí, thuairiscigh Ivan Hristov ó Ollscoil Sóifia sa Bhulgáir agus a chomhghleacaithe 12,409 patrúin fithiseach a thairgeann réitigh ar an bhfadhb trí chomhlacht faoi shrianta dhlíthe Newton agus mais chomhionann do gach comhlacht. Mar sin féin, níl athbhreithniú piaraí déanta fós ar na réitigh seo.

Cé nár thángthas ar aon réiteach uilíoch ar an bhfadhb trí chorp, tá go leor réitigh aimsithe ag taighdeoirí do chásanna sonracha. Mar sin féin, níl mórán feidhm phraiticiúil ag go leor de na réitigh seo ar an réalteolaíocht mar gheall ar a bheith ag brath ar choinníollacha tosaigh beachta nach bhfaightear ach go hannamh sa nádúr.

D’úsáid Hristov agus a fhoireann sár-ríomhaire chun tógáil ar obair a rinneadh roimhe seo ó 2019, a d’aithin breis is 300 teaghlach nua d’fhithis thréimhsiúla do chórais trí choirp saorthit. Dhírigh a gcuid taighde ar easaontais a réiteach maidir le hiompar réad i gcórais saorthit, agus scrúdaíodh go sonrach trí réad de mhais chomhionann.

Cé go bhféadfadh spéis theoiriciúil a bheith sna réitigh nua seo, tá a n-ábharthacht réalteolaíoch éiginnte fós. Féadfaidh fachtóirí cosúil le tionchar na gcorp i bhfad i gcéin nó na gaoithe gréine cur isteach ar chobhsaíocht na bhfithis sin.

In ainneoin na neamhchinnteachtaí seo, tá meas ag Hristov ar áilleacht agus ar struchtúr na bhfithis thuartha. Cibé an bhfuil siad cobhsaí nó éagobhsaí, cuireann siad léargais luachmhara ar fáil ar dhinimic na gcóras triarach i gcomhlachtaí neamhaí.

Postáladh an staidéar seo chuig arXiv ach níl athbhreithniú piaraí déanta air go fóill.

Sainmhínithe:

– Fadhb trí choirp: An dúshlán a bhaineann le gluaiseachtaí trí chorp neamhaí a chinneadh faoi thionchar a bhfórsaí imtharraingthe.

– Dlíthe gluaisne agus domhantarraingthe uilíoch Newton: Bunphrionsabail arna gceapadh ag Sir Isaac Newton a chuireann síos ar iompraíocht rudaí atá ag gluaiseacht agus fórsa domhantarraingthe idir dhá réad.

Foinsí:

– “Aimsíonn taighdeoirí 12,000 réiteach nua ar fhadhb trí choirp Newton” – Eolaí Nua (alt foinseach)

– arXiv (freastalaí réamhphriontála)