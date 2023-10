Molann Staidéar Nua Fuinneog Bheag Deiseanna chun Oighear Leáphointe na Graonlainne a Shábháil

Thug staidéar a rinneadh le déanaí súil dóchais sa chath in aghaidh athrú aeráide. De réir mar a leanann teocht an domhain ag ardú, tá na cláir oighir a chlúdaíonn an Ghraonlainn agus an tArtach ag leá ar ráta scanrúil. Mar sin féin, creideann taighdeoirí go bhféadfadh deis a bheith againn rudaí a iompú thart agus an oighearchlúid leá a chlúdaíonn an Ghraonlainn a shábháil.

Is ábhar mór imní é oighearchlúid na Graonlainne toisc go bhféadfadh sé leibhéil na farraige a ardú 20 troigh ar a mhéid dá mbeadh sé leá go hiomlán. Bheadh ​​iarmhairtí uafásacha aige seo do réigiúin chósta ar fud an domhain. Cé nach dtugann an staidéar réiteach chun stop a chur leis an leá go hiomlán, molann sé go bhféadfadh beart a dhéanamh laistigh de thairseach teochta ar leith cuidiú le roinnt d’iarmhairtí an athraithe aeráide a mhaolú.

Thug rabhaidh roimhe seo le fios go bhfuil oighearchlúid na Graonlainne i mbaol leá má sháraíonn teocht an domhain 3.6 Fahrenheit nó 2 Celsius os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha. Faoi láthair, tá téamh 2 Fahrenheit nó 1.1 Celsius sáraithe againn cheana féin. Mar sin féin, molann an staidéar nua seo go bhféadfadh go mbeadh beagán níos mó saoirse ann maidir leis an oighearchlúid a shábháil.

De réir an taighde, tá oighearchlúid na Graonlainne níos athléimní ná mar a ceapadh roimhe seo. Cé go bhfuil an fhéidearthacht ann go dtitfidh do-aisiompú laistigh den chúpla míle bliain atá romhainn má sháraíonn an teocht an tairseach 2 Celsius, d’fhéadfadh sé nach dtiocfadh titim iomlán as méadú beag ar an teocht. Más féidir an teocht a ísliú ar ais laistigh de fhráma ama áirithe, tá seans ann an damáiste a dheisiú agus an leathán oighir a shábháil.

Ba cheart go mbeadh an fócas ní hamháin ar an leá atá ann faoi láthair ach freisin ar thuilleadh leá a chosc sa todhchaí. Cuireadh an leá atá á fheiceáil againn anois ag gluaiseacht na mílte bliain ó shin, agus beidh an leá amach anseo ag brath ar ár gcumas teochtaí domhanda a choinneáil faoi bhun na tairsí 2 Celsius.

Tugann an staidéar seo glimmer dóchais sa chomhrac in aghaidh athrú aeráide. Trí ghníomhú laistigh den fhuinneog bheag deiseanna, b’fhéidir go mbeimid in ann an tionchar a bhíonn ag oighearchlúid leá a mhaolú agus réigiúin leochaileacha cósta a chosaint ar ardú leibhéil na farraige.

