Ardú agus Titim Bhithréigiún Malvinoxhosan san Afraic Theas

Scrúdaíonn staidéar le déanaí dar teideal “Méadú agus Titim Bhithréigiún Malvinoxhosan (Malvinokafric) san Afraic Theas: Fianaise do Bhithghéarchéimeanna Devonianacha Luath-mheánacha ag an bPol Theas,” a foilsíodh in Earth-Science Reviews, díothú ainmhithe muirí le linn na Luath-Éireann. Meán-tréimhse Devonian. Bhí aeráid níos teo agus leibhéil na farraige níos airde mar shaintréith ag an tréimhse seo, agus limistéar mór talún ar a dtugtar Gondwana suite in aice leis an bPol Theas.

Bhailigh agus rinne na taighdeoirí, faoi stiúir an Dr Cameron Penn-Clarke, méid suntasach sonraí iontaise a bhailiú agus a anailísiú chun bunús agus cealú biota Malvinoxhosan a thuiscint, grúpa ainmhithe mara a raibh rath orthu in uiscí níos fuaire agus a chuimsigh cineálacha éagsúla sliogéisc. Trí ardteicnící anailíse sonraí, shainaithin siad sraitheanna ar leith sa charraig ársa, gach ceann ag taispeáint laghdú ar líon na speiceas ainmhithe mara le himeacht ama.

Léirigh an staidéar go raibh an laghdú ar an mbiotáille Malvinoxhosan comhghaolmhar le hathruithe ar leibhéil na farraige agus ar an aeráid. De réir mar a tháinig an aeráid chun cinn, d'imigh na hainmhithe mara Malvinoxhosan speisialaithe uisce fionnuar agus cuireadh speicis níos ginearálta in oiriúint d'uiscí teo ina n-áit. Chuir athrú ar leibhéil na farraige isteach ar bhacainní nádúrtha aigéin, rud a chuir ar chumas uiscí níos teo ó réigiúin níos gaire don mheánchiorcal sileadh isteach agus mar thoradh ar choilíniú speiceas uisce teo.

Mar thoradh ar dhul in éag biota Malvinoxhosan thit na héiceachórais pholacha, nár thángthas ar an mbithéagsúlacht riamh. Tugann an taighde le fios gurb iad comhthionchair na n-athruithe ar leibhéal na farraige agus ar theocht na farraige na príomhfhachtóirí taobh thiar den imeacht díothaithe seo. Níltear cinnte fós an bhfuil comhghaol idir an teagmhas díothaithe seo agus cinn eile le linn na tréimhse Deavónach Luath-Meán, toisc go bhfuil tátail aoise in easnamh.

Leagann an staidéar béim freisin ar a leochaileacht atá timpeallachtaí polacha agus éiceachórais maidir le hathruithe ar leibhéal agus ar theocht na farraige. Is féidir le tuiscint a fháil ar imeachtaí díothaithe san am atá thart léargais luachmhara a sholáthar ar an ngéarchéim bhithéagsúlachta atá romhainn sa lá atá inniu ann.

