Léiríonn Taighde Nua ar Mháinliacht Hip Torthaí Sármhaithe

Tá aitheantas faighte ag taighde a rinne an Dr. Karen Mullins agus an Dr. David Filan ag UPMC Whitfield i bPort Láirge as a thorthaí úrnua i réimse na máinliachta cromáin. Dhírigh an taighde, a chuir an máinlia cromáin ortaipéideach an tUasal Patrick Carton i láthair ag comhdháil idirnáisiúnta leighis spóirt sa RA, ar na héifeachtaí dearfacha a bhaineann le máinliacht poll eochrach do ghortuithe cromáin ainsealacha.

Scrúdaigh an staidéar bualadh cromáin, saincheist mheicniúil a tharla mar gheall ar chnámh a bheith ag tógáil suas ar chomhpháirteanna liathróid agus soicéid an alt cromáin. Is minic go mbíonn deora labral, damáiste cartilage, agus baol méadaithe osteoarthritis mar thoradh ar an gcoinníoll seo. De ghnáth bíonn taithí ag othair stiffness, cliceáil, agus stabbing pian sa groin, chomh maith le pianta leanúnach sa cromáin agus níos ísle ar ais.

Leag an taighde béim freisin ar na deacrachtaí breise a d’fhéadfadh teacht as dysplasia cromáin, áit a bhfuil soicéad an chromáin ró-éadomhain. I gcásanna den sórt sin, d’fhéadfadh go n-éileodh othair athsholáthar cromáin iomlán nó osteotomy peri-aicéatabular (PAO), a bhaineann le briseadh máinliachta ar an pelvis agus athdhíriú an soicéad cromáin.

Mar sin féin, léirigh an staidéar go soláthraíonn cóireáil chun cinn an Uasail Patrick Carton ag UPMC Whitfield rogha nach bhfuil chomh ionrach. Is éard atá i gceist leis an teicníc seo ná an cnámh fadhbach a bhaint agus an fíochán comhpháirteach a dheisiú agus cobhsaíocht cromáin á chaomhnú.

Léirigh torthaí an staidéir, a chuir an Dr Karen Mullins i láthair ag comhdháil Chumann na Breataine um Leigheas Spóirt agus Aclaíochta (BASEM) i Manchain, éifeachtacht an nós imeachta seo. Tar éis 10 mbliana, ní raibh athsholáthar cromáin nó PAO iomlán de dhíth ar 90% de na hothair a ndearnadh máinliacht orthu. Thuairiscigh na hothair freisin feabhsuithe suntasacha i bpian agus i ngníomhaíochtaí laethúla, chomh maith le leibhéal ard sástachta lena gcuid torthaí.

Leag an tUasal Carton béim ar thábhacht na dtorthaí seo maidir le roghanna neamh-ionracha a thairiscint d'othair agus do lúthchleasaithe seachas mór-lialanna cromáin. Mhínigh sé go bhfuil ag éirí le teicnící caomhnaithe cromáin maidir le coinníollacha éagsúla cromáin a chóireáil, lena n-áirítear airtríteas cromáin.

Mar fhocal scoir, léirigh an taighde seo ar mháinliacht cromáin an tionchar dearfach atá ag máinliacht eochairpholl maidir le dul i ngleic le gortuithe ainsealacha cromáin. Soláthraíonn na torthaí rogha eile a bhfuil gealladh fúthu ar nósanna imeachta níos ionracha, mar athsholáthar cromáin iomlán, agus tairgeann siad faoiseamh pian feabhsaithe agus torthaí feidhmiúla feabhsaithe d’othair.

