Gabhann Satailít faire uisce an tAigéan Téamh amach ó Chósta California

Tá comhoibriú idir NASA agus gníomhaireacht spáis na Fraince, CNES, tar éis misean satailíte Uisce Dromchla agus Topagrafaíochta Aigéin (SWOT) a fhorbairt, atá in ann gnéithe aigéin a thomhas, lena n-áirítear El Niño, le mionsonraí gan fasach. Tá an cumas ag ionstraim Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) na satailíte airde dhromchla na farraige a thomhas gar do chóstaí, rud a chuireann faisnéis luachmhar ar fáil do thaighdeoirí agus do réamhaisnéiseoirí.

Tá El Niño, feiniméan tréimhsiúil aeráide, tréithrithe ag leibhéil farraige níos airde agus teochtaí aigéin níos teo feadh chósta thiar Mheiriceá. Tá na huiscí farraige te ó El Niño atá ag forbairt ag aistriú ó thuaidh feadh chóstaí oirthear an Aigéin Chiúin, ag idirghníomhú le tonn teasa mara leanúnach. Bhí tionchar le déanaí ag na huiscí te seo ar fhorbairt Hairicín Hilary.

Léiríonn léirshamhlú na satailíte SWOT ar airde dromchla farraige amach ó Chósta Thiar SAM i mí Lúnasa airde níos airde ná an meán i ndearg agus oráiste, rud a léiríonn uisce níos teo, agus airde níos ísle ná an meán i gorm agus glas. Is gnách go mbíonn leibhéil na farraige níos airde in áiteanna a bhfuil uisce níos teo ann, de réir mar a mhéadaíonn uisce nuair a théann sé.

Soláthraíonn na tomhais a rinne misean satailíte SWOT tuairimí cuimsitheacha ar aigéin an phláinéid agus ar lochanna agus aibhneacha fionnuisce. Beidh na sonraí a bhailíonn SWOT an-luachmhar do thaighdeoirí agus réamhaisnéiseoirí agus iad ag déanamh staidéir ar fhorbairt agus ar dhul chun cinn feiniméin mar El Niño. I ionchas Mheán Fómhair, thuar Riarachán Náisiúnta Aigéanach agus Atmaisféir na SA go mbeadh El Niño láidir don gheimhreadh amach romhainn, le seans níos mó ná 70%.

Tá baint ag El Niño freisin le lagú gaoithe trádála meánchiorcal agus féadann sé coinníollacha níos fuaire agus níos fliche a thabhairt chuig Iardheisceart na SA agus triomach chuig tíortha san Aigéan Ciúin Thiar, mar an Indinéis agus an Astráil.

