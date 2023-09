Réimsí Frigid ar an Ghealach Níos Óige agus Níos Lú Oighear Uisce iontu ná mar a Ceapadh Roimhe Seo

De réir taighde nua, tá limistéir frigideacha ar an ngealach, ar a dtugtar réigiúin bhuanscáthaithe (PSRanna), níos óige ná na cráitéir ina gcónaíonn siad agus is dócha go bhfuil níos lú oighir uisce acu ná mar a chreidtear roimhe seo. Tá suim mhór ag PSRanna i misin tuirlingthe gealaí sa todhchaí, toisc go meastar gur taiscumair flúirseach oighir uisce iad ar féidir le spásairí úsáid a bhaint as le haghaidh córais tacaíochta beatha agus breosla roicéad a ghiniúint.

Nochtann an staidéar nua go bhfuil PSRanna, ar a mhéad, 3.4 billiún bliain d'aois, rud a léiríonn go bhfuil siad níos óige ná na cráitéir 4-billiún bliain d'aois ina bhfaightear iad. Tugann sé seo le tuiscint gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar mheastacháin reatha na sil-leagain oighir uisce ar an ngealach anuas.

Rinne na taighdeoirí, faoi cheannas Norbert Schörghofer ón Institiúid Eolaíochta Pláinéadach in Arizona, insamhaltaí chun éabhlóid na gealaí óna foirmiú 4.5 billiún bliain ó shin a rianú. Léirigh na hionsamhlúcháin seo gur tharla athdhíriú mór ar an ngealach ina hais casadh timpeall 4.1 billiún bliain ó shin, agus cruthaíodh PSRanna gar do na cuaillí thuaidh agus theas dá bharr. Mar sin féin, chaillfí na taiscí oighir go léir mar gheall ar na obliquities arda ag an am sin.

Mar thoradh air sin, is dócha go mbeidh an méid uisce reoite atá i bhfolach sna PSRanna seo níos lú ná mar a measadh roimhe seo. Tá suim ar leith ag eolaithe i réigiún polar theas na gealaí, áit a gcreideann siad go bhfuil neart so-ghalaithe ann, lena n-áirítear uisce inúsáidte.

Tá sé mar aidhm ag misin ghealach amach anseo, mar an duo lander-rover robotic Chandrayaan-3 India, iniúchadh a dhéanamh ar chuaille theas na gealaí agus lorg rianta uisce reoite. Cuirfidh torthaí na misin seo lenár dtuiscint ar acmhainní uisce ar an ngealach.

Mar fhocal scoir, leagann an staidéar nua seo béim ar an ngá atá le hathmheasúnú a dhéanamh ar ár gcuid meastacháin ar thaiscí oighir uisce ar réigiúin bhuanscáthúla na gealaí. Tugann na torthaí léargas ar stair gheolaíochta na gceantar seo agus tá impleachtaí acu maidir le hiniúchadh agus úsáid acmhainní gealaí amach anseo.

Foinse: Páipéar arna fhoilsiú in Science an 13 Meán Fómhair, 2021.