Tá ról suntasach ag scannáin uisce a fhoirmíonn ar dhromchlaí mar gheall ar thaise aeir i bpróisis nádúrtha agus teicneolaíochta éagsúla. Scrúdaíonn tráchtas le déanaí ag Ollscoil Umeå an chaoi a n-idirghabháil idir na scannáin thanaí, dofheicthe seo imoibrithe ceimiceacha.

Tá scannáin uisce i láthair ar mhianraí atá faoi lé taise aeir. Braitheann tiús na scannán seo ar thaise an atmaisféir. Déanann an tráchtas le Tan Luong imscrúdú ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag tiús éagsúla scannán ar dhá fheiniméin thábhachtacha: claochlú mianraí agus miondealú orgánach. Tá sé ríthábhachtach na próisis seo a thuiscint chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda amhail téamh domhanda agus rialú truaillithe.

Is féidir le mianraí claochlú nuair a thuaslagann iain ó mhianraí príomhúla go scannáin uisce agus nuair a imoibríonn siad le gáis timpeallachta amhail dé-ocsaíd charbóin agus ocsaigin. Cinneann tiús an scannáin uisce an cineál fáis mianraí. Ceadaíonn scannáin tanaí fás déthoiseach, agus spreagann scannáin tiubh fás tríthoiseach.

Tá impleachtaí praiticiúla ag na torthaí maidir le hábhair a dhéanamh i dtimpeallachtaí rialaithe taise. Bíonn tionchar ag méid agus cruth ar fheidhm na n-ábhar in ardteicneolaíochtaí mar fhorbairt ceallraí agus baint truailleán.

Bhreathnaigh an staidéar freisin ar chumas na Maignéise (MgO) chun dé-ocsaíd charbóin a ghabháil. Fuarthas amach go bhféadfadh bratuithe carbónáit mhaignéisiam ultrathin bac a chur ar an imoibriú. Mar sin féin, sainaithníodh conair a bhfuil gealladh fúthu a d’fhéadfadh an bac seo a sheachaint faoi dhálaí an-ard taise.

Nocht an taighde freisin conas a théann scannáin ocsaigine agus uisce i bhfeidhm ar thiontú truailleán orgánach go substaintí neamhdhíobhálach trí imoibrithe ceimiceacha solas-spreagtha. Is féidir leis an eolas seo cur le forbairt teicneolaíochtaí nuálacha íonú uisce agus aeir.

Tríd is tríd, tá sé ríthábhachtach ról na scannán uisce i gclaochluithe ceimiceacha a thuiscint chun ár n-eolas a chur chun cinn agus chun teacht ar réitigh ar dhúshláin chomhshaoil.

Foinsí:

– Tráchtas: Trasfhoirmiúcháin mianraí trí mheán scannán uisce agus imoibrithe fótacatalytica (Ollscoil Umeå)