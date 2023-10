Críochnaíonn Fréamhshamhail Moon Rover NASA Cúrsa Constaic Lunar

By

D’éirigh le fréamhshamhail rover gealaí nua NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), cúrsa bacainní a insamhladh ar an tír-raon garbh ar dhromchla na gealaí. Tá an rover le seoladh chuig an gcuaille theas gealaí i mí na Samhna 2024 ar bord roicéad SpaceX Falcon Heavy.

Chun soghluaisteacht VIPER a thástáil, chruthaigh innealtóirí ag Ionad Taighde Glenn NASA i Cleveland timpeallacht gealaí insamhladh le carraigeacha móra, fánaí géara agus cráitéir dhomhain. Tiocfaidh an rover i dtír ar Mons Mouton, sliabh in aice le cuaille theas na gealaí, agus beidh de chúram air tréithriú a dhéanamh ar thimpeallacht na gealaí le haghaidh roghnú suímh tuirlingthe clár Artemis amach anseo le linn a mhisin timpeall 100 lá.

Roinn NASA físeán de na tástálacha soghluaisteachta a rinne an rover le déanaí, rud a léirigh a chumas na dúshláin a d'fhéadfadh a bheith ann ar dhromchla na gealaí a shárú. Áiríodh leis na tástálacha ainliú trí fhánaí géara, cráitéir a thrasnú, agus loingseoireacht ar ithir atá cosúil le gainimh. Léiríonn críochnú rathúil na dtástálacha seo go bhfuil VIPER dea-fheistithe chun tír-raon garbh na gealaí a iniúchadh.

Mar chuid de chlár Artemis NASA, a bhfuil sé mar aidhm aige socrú gealaí buan a bhunú, beidh ról ríthábhachtach ag VIPER maidir le láithreacha a aithint inar féidir uisce agus acmhainní eile a bhaint chun tacú le tréimhsí fada ar an ngealach. Ina theannta sin, féachann misean VIPER le bunús an uisce reoite agus so-ghalaithe eile ar an ngealach a nochtadh, a gcaomhnú thar na billiúin bliain, agus a n-éalú ón ithir gealaí.

Tá innealtóirí ag Ionad Spáis Johnson de chuid NASA i Houston tar éis tástáil a dhéanamh freisin ar ionstraim eolaíochta deiridh VIPER, an Druileáil Oighear Regolith le haghaidh Iniúchadh Tír-Aimseartha Nua (TRIDENT). Is druil buailte rothlach é TRIDENT a úsáidfear chun gearrthóga ithreach a aisghabháil ó suas le trí troigh faoi dhromchla na gealaí. Soláthróidh an ionstraim seo sonraí luachmhara maidir le neart, dlúthacht agus teocht na hithreach gealaí.

Tugann críochnú rathúil thástálacha soghluaisteachta VIPER agus comhtháthú a hionstraime eolaíochta deiridh NASA céim níos gaire do rúndiamhra cuaille theas na gealaí a dhíghlasáil agus an bealach a réiteach le haghaidh taiscéalaíochta gealaí sa todhchaí.

