Seachadann Misean Osiris-REx NASA Sampla de Bennu astaróideach chuig an Domhan

Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag misean Osiris-REx NASA trí shampla den astaróideach Bennu a sheachadadh go dtí an Domhan. Tar éis aistear seacht mbliana ag taisteal na billiúin míle, chuaigh an canister samplach i bhfásach i Utah. Léiríonn an t-éacht seo an tarraingt is mó d'ábhar seach-talmhaí a thug aon náisiún ar ais ó d'fhill na spásairí Apollo le samplaí carraige gealaí.

D'eisigh an spásárthach Osiris-REx an canister, ina raibh luach thart ar muga caife de charraig agus ábhar eile a bailíodh ó Bennu, agus é ag dul thart in aice le dromchla an phláinéid. Bhí an astaróideach Bennu níos mó ná 200 milliún míle ar shiúl ag an am. Is é an misean seo an chéad iarracht ag NASA samplaí d’astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan.

Is ionann asteroids cosúil le Bennu agus na bloic thógála primitive dár gCóras Gréine go luath agus cuireann siad léargais luachmhara ar fáil ar an gceimic a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar fhoirmiú na beatha ar an Domhan. Trí staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo, tá súil ag eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar na próisis a mhúnlaigh ár bplainéad agus a d’fhéadfadh leideanna a fháil faoi bhunús an tsaoil.

D'fhulaing an canister samplach coinníollacha foircneacha agus é ag teacht chun deiridh, agus bhí an teocht níos teo ná an lava. B’éigean dó luasmhoilliú ó luas 36 huaire níos tapúla ná an fhuaim sular tháinig sé i dtír i bhFásach Great Salt Lake Utah. D'ullmhaigh agus rinne na foirne téarnaimh go forleathan chun a chinntiú go n-aisghabhtar an sampla luachmhar.

Tar éis an aisghabhála, eiseofar an canister chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston, Texas, áit a stórálfar é taobh le samplaí spáis eile, mar charraigeacha gealaí. Is é an chéad chéim eile ná an canister a oscailt i saotharlann speisialta agus tús a chur le scrúdú an ábhair a bailíodh. Caomhnófar cuid den sampla le go bhféadfaidh eolaithe amach anseo staidéar a dhéanamh le huirlisí níos forbartha, díreach cosúil leis an staidéar leanúnach ar charraigeacha gealaí a thug spásairí Apollo ar ais.

Foinsí: NASA