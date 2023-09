Spásárthach OSIRIS-REx NASA Socraithe chun Samplaí astaróideach a Scaoileadh as

Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA ar tí filleadh ar an Domhan Dé Domhnaigh, Meán Fómhair 24, chun samplaí a sheachadadh ó astaróideach Bennu. Léiríonn an chloch mhíle seo céad iarracht NASA píosa de charraig spáis íon a fháil. Tá an spásárthach sceidealta le titim amach as an capsule ina bhfuil na samplaí astaróideach ag 10:55 am ET. Is féidir leat féachaint ar an nóiméad stairiúil beo trí NASA TV, an app NASA, agus láithreán gréasáin na gníomhaireachta.

Tá sé beartaithe go scaoilfidh an spásárthach a lasta le linn dó a bheith gar don Domhan. Déanfaidh an capsule ansin tuirlingt le cúnamh paraisiúit ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah na Roinne Cosanta. Caithfidh an suíomh tuirlingthe a bheith laistigh d'éilips ar leith. Sheol OSIRIS-REx i Meán Fómhair 2016 agus shroich sé astaróideach Bennu i mí na Nollag 2018. Tar éis dhá bhliain a chaitheamh ag breathnú ar an gcarraig spáis, thuirling an spásárthach ar Bennu agus bhailigh sé sampla óna dhromchla i mí Dheireadh Fómhair 2020.

Tá an misean seo suntasach mar léiríonn sé an chéad iarracht a rinne NASA ar shampla a fháil ó astaróideach. Is astaróideach beag gar don Domhan é Bennu a chreideann eolaithe a d’fhéadfadh a bheith briste ó astaróideach níos mó atá saibhir i carbóin 700 milliún go 2 billiún bliain ó shin. Tríd an sampla astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan, tá súil ag eolaithe leideanna a fháil faoi bhunús na beatha agus cé acu ar thug asteroids bloic thógála an tsaoil go dtí ár bplainéad.

Nuair a bheidh an sampla seachadta, leanfaidh OSIRIS-REx dá mhisean chun Apophis astaróideach a iniúchadh. Déanfar an misean a athainmniú go OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Fan ar an eolas faoin nuacht spáseitilte trí leanúint orainn ar Twitter agus leabharmharcáil leathanach tiomnaithe Spaceflight Gizmodo.

Foinsí:

– Bearbóir NASA/Keegan (íomhá)

– Gizmodo (foinse)