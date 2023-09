Filleann Spásárthach NASA ar an Domhan le Samplaí astaróideach

I misean spreagúil, beidh spásárthach NASA ar a dtugtar OSIRIS-REx ag filleadh ar an Domhan tar éis blianta a chaitheamh ag déanamh staidéir ar astaróideach in aice láimhe. Scaoilfidh an spásárthach capsule ina mbeidh píosaí ón astaróideach, ar a dtugtar Bennu, a rachaidh isteach ansin in atmaisféar an Domhain agus paraisiúit síos go dtí Raon Tástála agus Oiliúna Utah i bhFásach Thiar Utah.

Cuireadh tús le misean OSIRIS-REx i mí Mheán Fómhair 2016 nuair a seoladh an spásárthach agus thaistil sé go Bennu, astaróideach gar don Domhan. Ar 20 Deireadh Fómhair, 2020, tháinig an spásárthach i dtír go rathúil ar Bennu agus d’úsáid sé a lámh róbatach chun sampla carraigeacha agus deannaigh a bhailiú ó dhromchla an astaróideach.

Is é cuspóir an mhisin, de réir NASA, cabhrú le heolaithe tuiscint a fháil ar conas a fhoirmítear pláinéid, conas a thosaigh an saol, agus chun ár n-eolas ar asteroids a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar an Domhan a fheabhsú. Trí anailís a dhéanamh ar na samplaí astaróideach, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar bhunús ár gcóras gréine agus ar acmhainneacht na beatha lasmuigh den Domhan.

Déanfaidh NASA sruthú beo ar thuirlingthe capsule OSIRIS-REx, le clúdach ag tosú ag 10 am ET Dé Domhnaigh, Meán Fómhair 24. Is féidir féachaint ar an sruth ar Theilifís NASA, app NASA, láithreán gréasáin na gníomhaireachta, agus cainéal YouTube.

Is cloch mhíle thábhachtach é an misean seo inár n-iniúchadh ar an spás agus inár dtuiscint ar an gcruinne. Léiríonn sé cumas ár spásárthach samplaí a bhailiú agus a thabhairt ar ais ó choirpigh neamhaí i bhfad i gcéin. Tabharfaidh staidéar na samplaí seo freagraí luachmhara ar chuid de na ceisteanna is doimhne faoi bhunús na beatha agus na cruinne.

Foinsí: NASA