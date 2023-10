Tá spásairí Síneacha ar bord stáisiún spáis Tiangong tar éis turgnamh spéisiúil a dhéanamh a bhaineann le lasracha oscailte i micridhomhantarraingt. Le linn léacht beo ar 21 Meán Fómhair, las na spásairí Gui Haichao agus Zhu Yangzhu coinneal chun a léiriú conas a lasann lasracha sa spás. Bhí cuma beagnach sféarúil ar na lasracha, i gcodarsnacht leis na lasracha atá i gcruth deoir a breathnaíodh ar an Domhan.

Ar an Domhan, déantar cruth lasracha ó choinnle ar lasadh a chinneadh ag comhiompar buacach-tiomáinte, áit a n-ardaíonn aer te agus ina dtagann aer fuar síos. Mar sin féin, i dtimpeallacht microgravity fithis íseal an Domhain, tá an sruth comhiompar dócháin seo lag. Mar thoradh air sin, idirleata lasracha i ngach treo, ag cruthú liathróidí dóiteáin sféarúil.

Bhí an turgnamh coinneal mar chuid den tionscnamh “Tiangong Classroom”, a bhfuil sé mar aidhm aige oideachas a chur ar mhic léinn sa tSín maidir le feiniméin mhicreagravity. Rinne na spásairí idirghníomhú le mic léinn i gcúig sheomra ranga ar fud na tíre, ag taispeáint turgnaimh éagsúla a aibhsíonn na difríochtaí i bpróisis fhisiceacha idir an Domhan agus an spás.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil úsáid lasracha oscailte agus ábhair inadhainte á rialú go docht ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) mar gheall ar bhearta sábháilteachta dóiteáin. Is annamh a dhéantar turgnaimh coinnle ar an ISS, agus glactar réamhchúraimí chun aon tine a d’fhéadfadh a bheith ann a leithlisiú agus a choinneáil.

D'eascair tábhacht na mbeart sábháilteachta dóiteáin ar bord an ISS as mórtheagmhas dóiteáin a tharla ar stáisiún spáis na Rúise Mir i 1997. Ó shin i leith, tá dócháin i microgravity ina ábhar turgnaimh iomadúla ar an ISS, a dhéantar de ghnáth ag baint úsáide as dócháin saindeartha. racaí comhtháite.

Tá a Raca Turgnamh Dócháin (CER) féin ag stáisiún spáis Tiangong freisin chun taighde tromchúiseach a dhéanamh sa réimse seo. Trí staidéar a dhéanamh ar iompar lasracha i microgravity, tá sé mar aidhm ag eolaithe ár dtuiscint ar phróisis dócháin a fheabhsú agus teicneolaíochtaí níos sábháilte a fhorbairt le haghaidh taiscéalaíochta spáis.

Foinse: Space.com