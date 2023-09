Aisghabhann Misean OSIRIS-REx NASA Sampla ó astaróideach Bennu go rathúil

Shroich misean OSIRIS-REx NASA, a thosaigh in 2016, a chloch mhíle deiridh mar capsule beag ina raibh sampla den astaróideach Bennu a tháinig i dtír i bhfásach Utah. Is éard a bhí i gceist leis an misean seo ná an astaróideach a fhithisiú agus ábhar a bhailiú lena thabhairt ar ais go dtí an Domhan, éacht nár baineadh amach riamh cheana.

Bhain an spásárthach úsáid as ainliú slingshot timpeall an Domhain chun é féin a thiomáint i dtreo Bennu. Bhailigh sé breis is 60 gram d’ábhar ón astaróideach, rud a sháraigh ionchais NASA. Stóráladh an sampla go sábháilte laistigh den chapsúl, atá faighte ar ais ag foireann anois agus a iomprófar chuig saotharlann glan iniompartha NASA le haghaidh anailíse.

Chomh maith leis an sampla, d’aithin an fhoireann samplaí comhshaoil ​​a d’fhéadfadh a bheith suimiúil sa cheantar timpeall ar an gcasúl le haghaidh tuilleadh staidéir. Sula ndeachaigh sé isteach, rinneadh seiceálacha sábháilteachta ar an capsule lena chinntiú nach raibh aon chontúirt ann don fhoireann téarnaimh.

Chuaigh an capsule OSIRIS-REx i dteagmháil léi i bhfásach Utah beagán níos luaithe ná mar a ceapadh. D'éirigh leis an paraisiúit a imscaradh, rud a chuir ar a chumas ísliú go mall leis na samplaí astaróideach. Sa todhchaí, leanfaidh an spásárthach lena misean mar OSIRIS-APEX agus rendezvous leis an astaróideach Apophis. Soláthróidh an teagmháil seo faisnéis luachmhar faoi fhithis, ráta casadh agus dromchla an astaróideach.

Is cloch mhíle thábhachtach do NASA é aisghabháil rathúil an tsampla Bennu, mar gurb é seo an chéad uair sa stair a bhfuil taisce pristine de shamplaí astaróideach curtha ar ais chuig an Domhan. Tabharfaidh anailís na samplaí seo léargas luachmhar d'eolaithe ar chomhdhéanamh agus ar fhoirmiú asteroids.

Foinse: NASA (níl alt foinse ar fáil a thuilleadh)