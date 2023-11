Spreagann Spacewalk Uile-Beanta Spreagadh agus Socraíonn Ionchais Todhchaí

Tá beirt spásairí de chuid NASA ag ullmhú d’ócáid ​​urghnách a tharraingeoidh aird an domhain: an ceathrú spásshiúlóid do mhná. Tá Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli sceidealta le dul lasmuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta Dé Céadaoin ag 8:05 am EDT. Táthar ag súil go mairfidh an misean timpeall seacht n-uaire an chloig, agus déanfaidh siad tascanna cothabhála ríthábhachtacha lena linn.

Beidh deis ag an lucht féachana díograiseach an ócáid ​​stairiúil seo a fheiceáil beo, a bhuíochas do chlúdach NASA ag tosú ag 6:30 am EDT. Is féidir féachaint ar spásbhealach na spásairí ar Space.com, go díreach trí NASA, nó trí bhealaí oifigiúla na gníomhaireachta.

Is iad na príomhchuspóirí atá ag O'Hara agus Moghbeli don spásshiúl seo ná comhthionól iompair thrundle a athsholáthar ar chomhpháirteach rothlach gréine alfa calafoirt an stáisiúin agus bosca leictreonaic ar a dtugtar an Radio Minicíocht Group, atá mar chuid den chóras aeróg cumarsáide a bhaint. Cuireann na tascanna ríthábhachtacha seo le dea-fheidhmiú an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta agus cumas a eagair ghréine an ghrian a rianú.

Níorbh é a gcuid féin an chéad iarracht sceidealta ar an spásbhealach; bhí sé beartaithe ar dtús le haghaidh Deireadh Fómhair 20. Mar sin féin, mar gheall ar sceitheadh ​​​​cuisithe a thángthas ar radaitheora cúltaca de mhodúl Nauka na Rúise, cuireadh an misean ar athló. D'éirigh le cosmonauts na Rúise siúlóid spáis ar 25 Deireadh Fómhair chun foinse an sceite a imscrúdú agus dualgais riachtanacha eile a chomhlíonadh.

Ó tharla an chéad siúlóid spáis uile-bhean in 2019 ag na spásairí NASA Christina Koch agus Jessica Meir, tá triúr eile ann, iad ar fad léirithe ag an duo iontach seo. Mar sin féin, tá NASA ag cur in iúl go tapa nach mbeidh O'Hara agus Moghbeli ar an gceann deireanach. Cinntíonn tiomantas na gníomhaireachta maidir le héagsúlacht agus cuimsitheacht a chur chun cinn sa taiscéalaíocht spáis go leanfaidh mná ag déanamh dul chun cinn agus sármhaitheas sa réimse.

