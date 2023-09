An Tábhacht a bhaineann le Tiltmhéadair i bhFaireachán Bolcáin

Bhí ról ríthábhachtach ag tiltmhéadar i monatóireacht bolcán le blianta fada, ag tabhairt léargas luachmhar ar iompar bolcán agus ar ghluaiseacht na magma. Cé go bhfuil modhanna bunaithe ar shatailít níos suntasaí le blianta beaga anuas, tá tiltmhéadair fós ina n-uirlis iontaofa agus riachtanach d'eolaithe.

Téann úsáid sonraí tilt i monatóireacht bolcán siar go dtí tús an 20ú haois nuair a thosaigh eolaithe ag aithint an chomhghaol idir brúchtaí bolcánacha agus athruithe ar an topagrafaíocht. Thosaigh an Dr. Thomas Jaggar, bolcáneolaí ceannródaíoch, ag rianú athruithe tilt ag bolcáin Haváís i 1917 ag baint úsáide as uirlisí saindeartha.

Tháinig ceann de na dul chun cinn suntasach i dteicneolaíocht tiltmeter sna 1950idí nuair a d'fhorbair an Dr. Jerry Eaton an tiltmhéadar feadáin uisce. Cheadaigh an ionstraim seo tilt a thomhas go beacht, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe gluaiseacht chruinniú mullaigh Kīlauea le linn brúchtaí a rianú. Tá an tiltmeter feadán uisce comhdhéanta de thrí phota idirnasctha uisce, a ghluaiseann mar fhreagra ar tilt talún. Trí dhoimhneacht an uisce i ngach pota a thomhas, is féidir le heolaithe an méid tilt a chinneadh.

Bhí an taifeadadh leanúnach ar shonraí tilt feadáin uisce thar a bheith luachmhar toisc gur sholáthair sé sraith ama tomhais, rud a d'fhág gur féidir na timthriallta boilscithe agus díbhoilscithe idir brúchtaí a shainaithint. Chuir an taifead leanúnach tilt seo ar chumas na n-eolaithe fionnachtana a dhéanamh nach bhféadfaí a dhéanamh dá mbailíodh sonraí le linn brúchtaí amháin.

Sna 1970idí, tugadh isteach tiltmhéadair leictreonacha, ag soláthar tomhais níos cruinne fós. Tá na hionstraimí seo suiteáilte i dtollphoill chosanta agus is féidir leo tilt síos go codán de mhicrea-radian a thomhas gach nóiméad.

Le blianta beaga anuas, léirigh na sonraí tilt ó chruinniú mullaigh Kīlauea cosúlachtaí le taifid ó na 1950í go dtí na 1970idí, rud a thugann le fios nach bhfuil athrú suntasach tagtha ar iompar an bholcáin ó bhrúchtadh 2018. Ligeann an leanúnachas seo d’eolaithe sonraí ón am atá caite a úsáid chun réamhaisnéisí a dhéanamh ar iompraíocht sa todhchaí agus chun hipitéisí a thástáil faoi chóras pluiméireachta an bholcáin.

Tugann na breathnuithe le déanaí ó tiltmeters in aice le caldera Kīlauea le tuiscint go bhfuil carnadh magma i dtaiscumar Caldera Theas, cosúil le himeachtaí roimhe seo in 2015 agus 2021. Cuidíonn an t-eolas seo le heolaithe próisis reatha a thuiscint agus féadfaidh sé léargais nua a nochtadh ar iompar an bholcáin san am a chuaigh thart.

Mar fhocal scoir, bhí tiltmhéadair ina n-uirlis riachtanach i monatóireacht bolcán, ag soláthar tomhais leanúnacha tilt agus ag cur lenár dtuiscint ar ghníomhaíocht bholcánach. Leanann an taifeadadh fada dílis ar chlaonadh ag Kīlauea ag éascú fionnachtana agus réamhaisnéisí nua le haghaidh brúchtaí amach anseo.

