Bhí na milliúin daoine ar fud an domhain mesmerized ag an eclipse gréine “fáinne tine” le déanaí. Mar sin féin, cé gur bhreathnaigh an chuid is mó againn ar an eclipse ón Domhan, chuir satailít aimsire cumhachtach SAM peirspictíocht difriúil ar fáil ón spás. Ghlac satailíte GOES-East de chuid an Riaracháin Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta (NOAA) scáth eclipse ceannasach na gealaí ag dul thar an phláinéid ó achar 22,300 míle thuas.

Tarlaíonn eclipses gréine nuair a théann an ghealach idir an ghrian agus an Domhan, ag caitheamh scáth ar dhromchla ár bplainéad. “Éiclipse gréine bliantúil” a bhí san eclipse le déanaí, ina bhfuil an ghealach suite níos faide ón Domhan. Fágann sé seo go mbíonn cuma níos lú ar an ngealach agus gan an ghrian a chlúdach go hiomlán. Ina áit sin, cruthaíonn sé éifeacht “fáinne tine” álainn, rud a fhágann imlíne tanaí ar ár réalta le feiceáil.

Dóibh siúd nach raibh ar chonair dhíreach an eclipse, bhíothas fós in ann eclipse páirteach a fheiceáil trí úsáid a bhaint as spéaclaí gréine féachana ceadaithe. Mar sin féin, beidh an chéad eclipse gréine iomlán eile sna SA agus i Meiriceá Thuaidh ar siúl ar 8 Aibreán, 2024. Go dtí sin, ní tharlóidh an chéad eclipse annular eile thar SAM go dtí an 21 Meitheamh, 2039.

Imeachtaí speisialta is ea éiclipsí gréine iomlána agus neamhúla araon a ghineann go leor sceitimíní réalteolaíocha. Is teagmhais réasúnta annamh iad, rud a fhágann go bhfuiltear ag súil go mór leo. Mar sin, nuair a tharlaíonn an chéad eclipse eile, déan cinnte taitneamh a bhaint as an seó.

Foinsí:

– Oifig na Seirbhíse Aimsire Náisiúnta Tampa Bay

– NASA