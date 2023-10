Cuireann Maighdean Réaltrach Moill ar Mhisean Turasóireachta Spáis de réir Lá amháin

D'fhógair Virgin Galactic moill aon lae dá misean turasóireachta spáis atá le teacht, Réaltrach 04. Beidh an misean, a bhí sceidealta ar dtús le haghaidh Déardaoin, Deireadh Fómhair 5th, ar siúl anois Dé hAoine, Deireadh Fómhair 6th. Is éard atá i gceist leis an moill ná ligean don fhoireann ullmhúcháin agus seiceálacha feithicle riachtanacha a dhéanamh.

Beidh triúr custaiméirí ag íoc le Réaltra 04 a gheobhaidh taithí ar thaisteal spáis fho-fhíor-bhiotach ar eitleán spáis Virgin Galactic VSS Unity. Beidh an t-eitleán á iompar ag a eitleán iompróra, VMS Eve, agus éireoidh sé as Spaceport America Nua-Mheicsiceo. Cuirfear tús leis an misean seo, feidhmeannach fógraíochta na Breataine Trevor Beattie, oideachasóir réalteolaíochta Meiriceánach Ron Rosano, agus an t-eachtránaí Namira Salim. Beidh Salim ar an gcéad Phacastánach a bhainfidh an teorainn deiridh amach.

In éineacht leis na custaiméirí, beidh príomh-theagascóir spásaire Virgin Galactic, Beth Moses, i láthair i gcábán Unity freisin, ag cabhrú le turas sábháilte taitneamhach a chinntiú do chách. Is iad Kelly Latimer agus CJ Sturckow a bheidh mar phíolótach ar an eitleán spáis, agus beidh Nicola Pecile agus Jameel Janjua i gceannas ar Oíche.

Nuair a bheidh an misean críochnaithe, tiocfaidh Unity agus Eve ar ais ag Spaceport America. Déanfaidh sé seo ceiliúradh ar an gceathrú spáseitilt tráchtála de chuid Virgin Galactic, tar éis iarrachtaí comhchosúla i mí an Mheithimh, Lúnasa agus Meán Fómhair na bliana seo.

Cé go bhfuil sé beartaithe ag an gcuideachta eitilt uair sa mhí le Unity faoi láthair, tá sé tugtha le fios acu go dtiocfaidh méadú suntasach ar mhinicíocht na n-eitiltí in 2026 nuair a bheidh a “aicme Delta” nua eitleáin spáis i bhfeidhm. Tá na feithiclí nua seo deartha le seoladh chomh minic agus uair sa tseachtain.

Tríd is tríd, tá Virgin Réaltrach ag tnúth go mór le críochnú rathúil Réaltrach 04 agus le dul chun cinn leanúnach na turasóireachta spáis sa todhchaí.

