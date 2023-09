Gabhann Taiscéalaí Gréine NASA Físeán Neamhchoitianta ar Bhrúchadh Cumhachtach Gréine

D'éirigh le taiscéalaí gréine NASA dul i ngleic le mais-eireadh mais corónach (CME) ón ngrian, ag soláthar fianaise luachmhar do theoiric fhadtéarmach, d'fhógair an ghníomhaireacht. Ghlac an Parker Solar Probe píosaí scannáin den imeacht neamhchoitianta agus é ag eitilt tríd an CME an 5 Meán Fómhair, 2022.

Is brúchtaí plasma in atmaisféar seachtrach na gréine iad aschuir mais choróin. D’fhéadfadh siad suaitheadh ​​aimsire spáis a chur faoi deara a d’fhéadfadh a bheith ina mbaol do shatailítí agus cur isteach ar chórais chumarsáide agus loingseoireachta. I gcásanna áirithe, is féidir le CMEanna cumhachtacha fiú cur isteach ar ghreillí cumhachta ar an Domhan.

Bhí teoiricithe ag eolaithe go bhféadfadh CMEanna idirghníomhú le deannach idirphláinéid, agus é á iompar amach. Moladh an teoiric seo i bpáipéar 2003. Dheimhnigh na breathnuithe le déanaí ó Parker Solar Probe an feiniméan seo, mar a chonaic sé an CME ag gníomhú mar fholúsghlantóir agus ag díláithriú cáithníní deannaigh suas le thart ar 6 milliún míle ón nGrian. Mar sin féin, rinneadh an deannach a athlánú go tapa.

Tá sé tábhachtach staidéar a dhéanamh ar an idirghníomhú idir CMEanna agus deannach idirphláinéid chun an luas a thaistealaíonn CMEanna ón ngrian go dtí an Domhan a thuar. Is féidir leis an eolas seo cabhrú le réamhaisnéisí níos fearr a bhunú maidir le teacht CME agus tionchar féideartha ar ár bplainéad.

Leanann an Parker Solar Probe, a seoladh i 2018, lena mhisean atmaisféar na gréine a iniúchadh trí thaisteal níos gaire dá dhromchla ná aon spásárthach roimhe seo. Soláthraíonn an chóngaracht seo deiseanna gan fasach chun staidéar a dhéanamh ar an ghrian agus a feiniméin éagsúla.

Trí imeachtaí mar an teagmháil leis an CME a bhreathnú agus a anailísiú, is féidir le heolaithe a dtuiscint ar iompar na gréine a leathnú agus feabhas a chur ar a gcumas guaiseacha aimsire spáis a d’fhéadfadh a bheith ann a thuar agus a mhaolú.

Foinsí:

– NASA

– Saotharlann Fisice Feidhmeach Johns Hopkins