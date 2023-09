Gineann rover Buanseasmhacht NASA ocsaigin ar Mars

Tá cloch mhíle mhór bainte amach ag misean rover Perseverance NASA trí ocsaigin a ghiniúint go rathúil ar dhromchla Mars. Bhí an rover ag brath ar an Turgnamh Úsáid Acmhainne In-Situ Ocsaigin Mars (MOXIE) chun an t-atmaisféar Martian-saibhir dé-ocsaíd charbóin a thiontú go ocsaigin in-análú. Tá impleachtaí suntasacha ag an dul chun cinn seo do mhisin le foireann amach anseo chuig an bPláinéad Dearg.

Feidhmíonn MOXIE, ionstraim bheag ar bord an rover Perseverance, go bunúsach mar ghléasra píolótach chun ocsaigin a tháirgeadh. Úsáideann sé próiseas ar a dtugtar leictrealú soladach ocsaíd chun adaimh ocsaigine a scaradh ó mhóilíní dé-ocsaíd charbóin. Tógtar an dé-ocsaíd charbóin as an atmaisféar Martian, agus ansin cruthaítear an ocsaigin trí phróiseas téite.

Is céim ríthábhachtach é giniúint rathúil ocsaigine ar Mars i dtreo láithreacht inbhuanaithe daonna a bhunú ar an phláinéid. Ní hamháin go bhfuil ocsaigin ríthábhachtach do spásairí chun análú a dhéanamh, ach is gné thábhachtach de thiomántán do roicéid é freisin. Toisc gur féidir ocsaigin a tháirgeadh ag baint úsáide as acmhainní atá ar fáil ar Mars, is féidir le misin amach anseo a bheith ag brath níos lú ar sholáthairtí ón Domhan, rud a fhágann go mbeidh siad níos neamhspleáiche agus níos costéifeachtaí.

Mar sin féin, níl MOXIE deartha faoi láthair ach chun méideanna beaga ocsaigine a tháirgeadh mar chruthúnas ar choincheap. Tá sé in ann thart ar 10 gram ocsaigine a tháirgeadh in aghaidh na huaire, atá comhionann le thart ar 10 nóiméad d'ocsaigin breathable do spásaire. Beidh gá le tuilleadh forbartha agus mionchoigeartaithe chun an teicneolaíocht a mhéadú chun freastal ar éilimh ocsaigine misean le foireann.

Tugann an léiriú rathúil ar chumais MOXIE ar Mars céim níos gaire dúinn d'iniúchadh daonna an Phláinéad Dheirg. Ní hamháin go ndéanann an éacht clochmhíle seo bailíochtú ar fhéidearthacht ocsaigin a tháirgeadh ar Mars ach osclaíonn sé féidearthachtaí freisin do thurgnaimh in-situ eile ar úsáid acmhainní a d’fhéadfadh tacú le hiarrachtaí coilínithe amach anseo.

Foinsí:

– Gineann rover Buanseasmhacht NASA ocsaigin ar Mars. CNN.