Leibhéil scanrúla Friotaíocht Antaibheathach Aimsithe in Othair atá Créachtaithe Cogaidh san Úcráin

D'aimsigh taighdeoirí leibhéal imníoch frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach i mbaictéar ó othair atá créachtaithe ag cogadh san Úcráin. Fuair ​​​​an staidéar, a rinne Ollscoil Lund sa tSualainn i gcomhar le micribhitheolaithe Úcránach, leibhéil friotaíochta nach bhfacthas riamh roimhe, go háirithe sna baictéir Klebsiella pneumoniae. D’ardaigh sé seo an gá atá le tacaíocht idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an imní mhór seo.

Rinne an staidéar, a foilsíodh in The Lancet Infectious Diseases, anailís ar fhriotaíocht bhaictéarach in othair a gortaíodh sa chogadh agus ar cuireadh cóireáil orthu in ospidéil. Léirigh na torthaí go raibh baictéir le leibhéil thar a bheith ard friotaíochta ag go leor othar. Chuir an tOllamh Kristian Riesbeck, saineolaí ar Bhaictéareolaíocht Chliniciúil in Ollscoil Lund, in iúl go raibh iontas air faoi bhaictéir a bhfuil leibhéil arda friotaíochta acu. Leag sé béim ar an bpráinn atá leis an scéal agus ar an ngá atá le cúnamh san Úcráin.

Ní hamháin go raibh an cogadh ina chúis le fulaingt an-mhór daonna ach bhí sé ina chúis le cath in aghaidh na mbaictéar frithsheasmhach. Chuidigh na bardaí ró-shluaite agus an bonneagar scriosta in ospidéil le hothair a bheith ag fáil ionfhabhtuithe le linn a gcóireála. Bailíodh samplaí ó 141 íospartach cogaidh, lena n-áirítear daoine fásta a bhfuil gortuithe orthu agus naíonáin a bhfuil niúmóine orthu. Léiríodh sna torthaí gur léirigh roinnt baictéir Gram-diúltacha frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh a úsáidtear go coitianta, lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil ar fáil fós ar an margadh. Ina theannta sin, bhí baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh colistin i mbeagnach 10% de na samplaí, fiú amháin mar antaibheathach “rogha deiridh”.

Chuir Kristian Riesbeck imní in iúl faoin fhriotaíocht atá léirithe ag baictéir Klebsiella pneumoniae, rud a d’fhéadfadh tinneas a chur faoi deara fiú i ndaoine a bhfuil córas imdhíonachta sláintiúil acu. Thug sé le fios go sáraíonn méid na friotaíochta a breathnaíodh sa staidéar seo aon ní a chonacthas roimhe seo, agus tástáladh 6% de na samplaí ina raibh baictéir atá frithsheasmhach do gach antaibheathach. Leag Riesbeck béim ar a thábhachtaí atá sé cabhrú leis an Úcráin dul i ngleic leis an gcás leanúnach seo chun cosc ​​a chur ar leathadh breise na mbaictéar frithsheasmhach agus an réigiún Eorpach ar fad a chosaint.

