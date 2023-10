Faigh réidh le haghaidh an Cith Meteor Orionids

Tá réalteolaithe amaitéaracha in Ontario ag fanacht go fonnmhar le buaic chith cith Meteor Orionids an deireadh seachtaine seo. Le suas le 20 meteor in aghaidh na huaire, lena n-áirítear liathróidí dóiteáin geala, is imeacht iontach a bheidh ann. Déantar an cith meteor a tháirgeadh trí ghráinní deannaigh ó chóiméad Halley agus tá sé le feiceáil go bliantúil i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna. Mar sin féin, meastar go mbainfidh sé a bhuaicphointe amach i mbliana le linn uaireanta thar oíche 21 Deireadh Fómhair go 22 Deireadh Fómhair.

Chun léargas a fháil ar an gcith Meteor, moltar tosú ag breathnú thart ar 10:30pm Dé Sathairn, a luaithe a ghlanann an réaltbhuíon Orion an léaslíne thoir. Féadfaidh an ghealach bac a chur ar infheictheacht, ach má tá tú sásta fanacht suas go déanach, ag fanacht go leagann an ghealach thart ar 1:15 ar maidin Dé Domhnaigh beidh coinníollacha féachana níos fearr ar fáil.

Cé go meastar go bhfuil an cith Meteor Orionids meánach, geallann sé fós visuals captivating. Tugann Gary Boyle, ar a dtugtar an Réalteolaí Backyard freisin, le fios go bhféadfadh roinnt liathróidí dóiteáin geala a bheith ann a d'fhéadfadh a bheith iontach iontach, fiú leis an ngealach sa spéir.

Dóibh siúd ar spéis leo íomhánna den chith meteor a ghabháil, tá sé riachtanach áit dorcha a fháil amach ó shoilse na cathrach. Má shocraítear ceamara DSLR ar thríchosach le scaoileadh cábla agus úsáid a bhaint as nochtadh 20 go 30 soicind, méadófar an seans go bhfaighidh tú rud éigin i do réimse radhairc.

Chomh maith leis an cith Meteor, beidh an deis ag stargazers na pláinéid Satarn, Iúpatar agus Véineas a fheiceáil, chomh maith le Bealach na Bó Finne gheimhridh. Trí úsáid a bhaint as an aip stargazing iPhone Sky Guide is féidir leat a bhfuil á fheiceáil agat a dhearbhú.

Má bhaineann aimsir níos fuaire leat, is imeacht eile é cithfholcadh meteor na Geminids. Ag imeacht ón réaltbhuíon Gemini, buaicfidh sé tráthnóna 14 Nollaig go 15 Nollaig. Táthar ag súil go mbeidh an cith Meteor Geminids níos fearr fós ná na Orionids, le meteors níos moille a bhfuil seans níos mó a tháirgeadh fireballs geal.

Le haghaidh tuilleadh acmhainní agus faisnéise ar réalteolaíocht, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Tá Boyle, cónaitheoir i South Mountain, Ontario, ag rith feachtas sluamhaoinithe le haghaidh réadlann nua faoi láthair.

