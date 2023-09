Ról Uathúil na nGascheall Vertebral i Meitastasis Tumor don Spine

Tá taighdeoirí ag Weill Cornell Medicine tar éis a fháil amach go bhfuil cnámha veirteabracha, a dhéanann suas an spine, díorthaithe ó chineál ar leith gascheall a chothaíonn meitéisis siadaí. Trí úsáid a bhaint as “orgánaigh” cosúil le cnámh a cruthaíodh as gaschealla veirteabracha, d’aithin na taighdeoirí próitéin ar a dtugtar MFGE8 a bhfuil ról suntasach aige i gclaonadh siadaí scaipeadh chuig an spine seachas cnámha eile. Cuireann an toradh seo solas ar neamhoird dhromlaigh agus cuidíonn sé a mhíniú cén fáth go mbíonn siadaí soladacha ag meatastasú go minic ar an spine.

Rinneadh gaschealla cnámharlaigh, as a dtagann cnámh agus cartilage, a leithlisiú ó lucha bunaithe ar mharcóirí próitéine dromchla. Léirigh anailís ar ghníomhaíocht ghéineas gur léirigh gaschealla cnámharlaigh ó chnámha éagsúla patrúin ar leith de léiriú géine. D’aithin na taighdeoirí ansin tacar sonrach marcóirí do ghaschealla veirteabracha agus dheimhnigh siad a ról i bhfoirmiú cnámh droma trí thurgnaimh bhreise.

Thug teoiricí roimhe seo le fios go raibh an rogha a bhí ag siadaí metastasú a dhéanamh ar an spine, ar a dtugtar “tropism spinal,” ceangailte le patrúin sreabhadh fola. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí fianaise go bhféadfadh gaschealla veirteabracha a bheith freagrach as an bhfeiniméan seo. Tharla síolú tosaigh cealla meall méadastatacha go príomha i gceantair ina bhfuil gaschealla veirteabracha agus a gcealla sleachta suite.

Thug an fhoireann faoi deara gur chuir baint na ngascheall veirteabrach deireadh leis an difríocht i rátaí metastasis idir an spine agus cnámha fada. Fuair ​​​​siad amach freisin go bhfuil MFGE8, próitéin a secreted i méideanna níos airde ag gaschealla veirteabrach i gcomparáid le gaschealla cnámh fada, go mór le trópaiceach spinal. Chun na torthaí seo i ndaoine a bhailíochtú, d'oibrigh na taighdeoirí le himscrúdaitheoirí san Ospidéal le haghaidh Máinliacht Speisialta chun na comhghleacaithe daonna i gaschealla veirteabracha luiche a aithint.

Tá na taighdeoirí dírithe anois ar bhealaí a aimsiú chun MFGE8 a bhlocáil chun an baol a bhaineann le metastasis spinal in othair ailse a laghdú. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag a staidéar ar airíonna uathúla gaschealla veirteabracha léargais a sholáthar ar neamhoird dhromlaigh.

