Ullmhaíonn Misean VERITAS NASA staidéar a dhéanamh ar Véineas ó Fhithis

Tá misean VERITAS (Emissivity Véineas, Eolaíocht Raidió, InSAR, Topagrafaíocht agus Speictreascópacht) de chuid NASA le seoladh laistigh de dheich mbliana chun suirbhé a dhéanamh ar dhromchla Véineas ó fhithis. Creideann na heolaithe gur féidir le staidéar a dhéanamh ar dhromchla Véineas léargais luachmhara a sholáthar ar in-áitíocht agus ar éabhlóid na bpláinéad creagach. Chun ullmhú don mhisean seo, rinne foireann idirnáisiúnta eolaíochta VERITAS feachtas coicíse san Íoslainn le déanaí, ag baint úsáide as na tírdhreacha bolcánacha mar analóg Véineas.

Roghnaíodh an Íoslainn mar sheasamh isteach do Véineas mar gheall ar a cosúlachtaí geolaíochta. Tá gníomhaíocht bholcánach ag an Íoslainn agus ag Véineas araon, agus is féidir le foireann VERITAS a thuiscint cad a bhreathnóidh radar an spásárthaigh ar Véineas trí staidéar a dhéanamh ar an tír-raon bolcánach san Íoslainn. Le linn an fheachtais, rinne an fhoireann staidéar ar thaiscí bolcánacha, réimsí lava, agus réigiúin bolcánacha gníomhacha san Íoslainn atá cosúil le dromchla Véineas. Bhailigh siad samplaí carraige agus rinne siad tomhais chun staidéar a dhéanamh ar ghaireas dromchla agus airíonna eile na gcarraigeacha.

Chun íomhánna radair ón aer a fháil de na láithreacha a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu, rinneadh eitiltí faoi cheannas Lárionad Aeraspáis na Gearmáine (DLR) os cionn thírdhreacha na hÍoslainne. Déanfar na sonraí radair a bhailítear ón aer a chur i gcomparáid leis na tomhais talún a dhéanfaidh foireann eolaíochta VERITAS. Cabhróidh an chomparáid seo le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar na breathnuithe radair a dhéanfaidh an spásárthach i bhfithis timpeall Véineas.

Úsáidfidh misean VERITAS radar cró sintéiseach agus speictriméadar gar-infridhearg chun léarscáileanna domhanda 3D de Véineas a chruthú agus chun idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha éagsúla carraige ar a dhromchla. Trí staidéar a dhéanamh ar dhromchla Véineas ó fhithis, tá súil ag eolaithe leideanna a fháil faoi intí an phláinéid agus léargas a fháil ar éabhlóid pláinéid charraigeacha mar an Domhan.

