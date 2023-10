An bhfuil Véineas Stoirme?

Tá staidéar le déanaí ag baint úsáide as sonraí ó thaiscéalaí NASA tar éis roinnt solais a chur ar an díospóireacht atá ann le fada an lá faoin tintreach ar Véineas. Ó na 1970idí, bhí na réalteolaithe fiosrach faoi cé acu an mbíonn tintreach ar an bpláinéad stoirmiúil seo go minic. Anois, ag baint úsáide as sonraí a bhailigh an Parker Solar Probe le linn a eitiltí de Véineas, tá taighdeoirí tar éis a fháil amach go raibh na tonnta feadóg a braitheadh ​​​​ar an phláinéid ag bogadh sa treo eile ná mar a ceapadh roimhe seo.

I 1978, chonaic an spásárthach ceannródaí Véineas “tonnta feadaíl” ag teacht as atmaisféar Véineas, ar feiniméan coitianta iad de bharr tintreach ar domhan. Mar thoradh air seo bhí tuairimíocht ann go bhféadfadh na tonnta ar Véineas a bheith mar thoradh ar stailceanna tintreach, rud a thugann le tuiscint go n-imíonn Véineas i bhfad níos mó tintreach ná an Domhan. Mar sin féin, léirigh na sonraí a bhailigh an Parker Solar Probe go raibh na tonnta ag bogadh síos i dtreo an phláinéid seachas amach sa spás. D’ardaigh an toradh gan choinne seo ceisteanna faoi nádúr na dtonnta seo agus an ceangal atá acu leis an tintreach.

Cé nach gcuireann an fionnachtain seo deireadh go hiomlán leis an bhféidearthacht go dtarlódh tintreach ar Véineas, cuireann sé dúshlán roimh an tuairim go bhfuil Véineas faoi réir seacht n-oiread an tintreach a bhíonn ar an Domhan. Baileofar níos mó sonraí le linn eitiltí Véineas Parker Solar Probe amach anseo chun tuilleadh staidéir a dhéanamh ar na tonnta feadóg seo agus chun a bhfíorchúis a chinneadh. Tabharfaidh pas deiridh an taiscéalaíochta i mí na Samhna 2024 léargas níos dlúithe ar Véineas do thaighdeoirí agus tuiscint níos fearr ar a feiniméin atmaisféaracha.

Tá aithne ar Véineas, ar a dtugtar cúpla an Domhain go minic mar gheall ar a chomhmhéid, mar gheall ar a teochtaí foircneacha agus a dtimpeallacht neamhfháilteach. Tá dromchla an phláinéid clúdaithe le scamaill tiubh, buí d'aigéad sulfarach, rud a fhágann nach féidir le daoine cuairt a thabhairt air. Mar sin féin, leanann taighde leanúnach agus misin cosúil leis an Parker Solar Probe ag nochtadh faisnéise faoin bpláinéad mistéireach seo.

