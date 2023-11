Bailíochtaíonn Misean TESS NASA Eascphláinéid Sár-Domhain Nua ag Úsáid Uirlisí Staidrimh

By

Leanann Satailít Suirbhé Eisphláinéid Idirthurais NASA (TSES) d'fhionnachtana suntasacha a dhéanamh ina thóir ar eisphláinéid atá ag fithisiú na réaltaí geala. Go dtí seo, tá thart ar 400 eisphláinéad idirthurais sainaitheanta ag TESS, agus tá 6000 iarrthóir breise ag fanacht le bailíochtú. I dtionscadal le déanaí ar a dtugtar Bailíochtú Eiscphláinéid Idirthurais ag baint úsáide as Uirlisí Staidrimh (VaTEST), d'éirigh le taighdeoirí ocht gcinn de shárdhomhan ionchasacha a bhailíochtú trí úsáid a bhaint as meascán de shonraí teileascóip talamh-bhunaithe, íomháú ardtaifigh, agus uirlisí bailíochtaithe staidrimh.

Tá na heisphláinéid bhailíochtaithe, ainmnithe TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, agus TOI-5799b, sa raon méide ó 1.42 radai na Cruinne go 1.83 radai na Cruinne go XNUMX. Cuireann na fionnachtana seo lenár dtuiscint ar éagsúlacht agus ar shaintréithe eisphláinéid lasmuigh dár gcóras gréine féin.

Chomh maith le bailíochtú, rinne na taighdeoirí staidéar freisin ar speictream tarchuir shintéiseach na n-eisphláinéid seo ag baint úsáide as Teileascóp Spáis Hubble (HST) agus banna-pas Teileascóp Spáis James Webb (JWST). Trí na huirlisí PLATON agus PandExo a úsáid, bhí siad in ann léargais a fháil ar chumadóireacht atmaisféarach na Sár-Domhain seo. Go háirithe, tá sé cinn de na heisphláinéid bhailíochtaithe laistigh den réigiún “eochairphláinéid”, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith suimiúil le haghaidh tuilleadh staidéir.

De réir mar a leanaimid ar aghaidh ag iniúchadh na cruinne agus ag nochtadh tuilleadh eisphláinéid, éiríonn níos tábhachtaí fós na céimeanna éabhlóideacha idir an Domhan agus Neiptiún a thuiscint. Soláthraíonn na Sár-Domhaintí nua-bhailíochtaithe seo sonraí luachmhara chun staidéar a dhéanamh ar an aistriú ó na pláinéid carraigeacha níos lú go dtí na fathaigh gháis níos mó.

Is é an chéad chéim eile sa staidéar ar na heisphláinéid seo ná tomhais mais treoluas gathacha a fháil, rud a chuirfidh lenár n-eolas ar a gcomhdhéanamh agus ar a saintréithe tuilleadh. Éascaíonn comhiarrachtaí misean TESS NASA, uirlisí bailíochtaithe staidrimh amhail TRICERATOPS, agus ardionstraimí réalteolaíochta dul chun cinn suntasach i dtaighde eisphláinéad agus ár dtuiscint ar an gcosmas níos leithne.

1. Cé mhéad eisphláinéid idirthurais atá aitheanta ag TESS go dtí seo?

D’aithin TESS tuairim is 400 eisphláinéad idirthurais go dtí seo.

2. Conas a rinneadh na Sár-Domhain a bhailíochtú?

Rinneadh na Sár-Domhain a bhailíochtú trí úsáid a bhaint as teaglaim de shonraí teileascóip talamh-bhunaithe, íomháú ardtaifigh, agus uirlisí bailíochtaithe staidrimh.

3. Cad iad sonrúcháin na n-eisphláinéid bhailíochtaithe?

Tá na heisphláinéid bhailíochtaithe ainmnithe TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, agus TOI-5799b.

4. Cad iad na huirlisí a úsáideadh chun staidéar a dhéanamh ar speictrim tarchurtha sintéiseacha na n-eisphláinéid bhailíochtaithe?

Rinneadh staidéar ar speictream tarchurtha sintéiseacha na n-eisphláinéid bhailíochtaithe ag baint úsáide as uirlisí PLATON agus PandExo.

5. Cén fáth a bhfuil na Sár-Domhain seo an-suimiúil le haghaidh staidéir?

Tá sé cinn de na heisphláinéid bhailíochtaithe laistigh den réigiún “eochairphláinéid”, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith suimiúil le haghaidh tuilleadh staidéir.

