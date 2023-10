Tionscail Spáis Varda chun an Chéad Spásárthach Eile a Thabhairt i dTír san Astráil de réir mar a Fanann Faomhadh SAM ar Feitheamh

Tá sé fógartha ag an nuathionscanta déantúsaíochta sa spás Varda Space Industries go mbeidh sé ag teacht i dtír ar a chéad spásárthach eile san Astráil agus é ag leanúint ar aghaidh ag obair le rialtóirí na Stát Aontaithe chun faomhadh a fháil dá chéad athiontráil mhisin in Utah. Diúltaíodh don chuideachta le déanaí nuair a rinne sí iarratas ar a spásárthach a thabhairt i dtír i bhfásach Utah mar gheall ar shaincheisteanna comhordaithe faoin gcreat athiontrála nua ar a dtugtar Cuid 450. Shoiléirigh POF Varda Delian Asparouhov nach raibh an diúltú mar gheall ar imní sábháilteachta ach dúshláin maidir le comhordú le páirtithe iolracha. .

In ainneoin a phleananna teacht i dtír san Astráil, tá ceadúnas athiontrála FAA ag teastáil ó Varda fós fiú mura dtéann an spásárthach ar ais ar ithir Mheiriceá. Mhínigh Asparouhov go bhfuil an rogha raoin bunaithe ar infhaighteacht, acmhainní agus cumais éagsúla. Tá sé beartaithe ag an gcuideachta íosmhéid de 3-4 raonta a bheith ar líne agus tá sé mar aidhm aige dúnadh athiontrála a bhaint amach uair amháin in aghaidh na míosa faoi 2026.

Bhí an t-ualach rialála ina ábhar mór imní i dtionscal an spáis, mar a aibhsíodh ag fianaise ó thrí mhórchuideachta spáis roimh an gComhdháil. D'iarr na cuideachtaí seo d'aon toil níos mó acmhainní don FAA chun an t-ualach oibre ceadúnaithe méadaitheach a láimhseáil agus leag siad béim ar an tábhacht a bhaineann le rialáil a shruthlíniú chun iomaíochas Mheiriceá a choinneáil ar an stáitse domhanda.

Leag Asparouhov béim ar an ngá atá le foireann agus freagrúlacht in Oifig Iompair Spáis Tráchtála an FAA, ag aithint an fháis easpónantúil ar ghníomhaíocht spáis le naoi mbliana anuas. Leag sé béim ar nár cheart go gcuirfeadh sruthlíniú isteach ar shábháilteacht nó ar rialáil ach gur cheart go gcinnteodh sé go bhfuil dóthain foirne ann chun an anailís theicniúil agus an comhordú riachtanach a dhéanamh.

Foinsí:

– TechCrunch: [nasc]

– Oifig Iompair Spáis Tráchtála an FAA