Tosaithe Déantúsaíochta In-Spáis Varda Space Industries chun an Chéad Spásárthaí Eile a Thabhairt i dTír san Astráil

Tá sé fógartha ag an am tosaithe déantúsaíochta in-spás Varda Space Industries go mbeidh a chéad spásárthach eile ag teacht i dtír san Astráil. Tagann sé seo agus an chuideachta ag leanúint ar aghaidh ag obair le rialtóirí na Stát Aontaithe chun faomhadh a fháil dá gcéad athiontráil misean i Utah. Dhiúltaigh Aerfhórsa na SA agus an Riarachán Eitlíochta Feidearálach le déanaí d’iarratas Varda a spásárthaí a thabhairt i dtír i bhfásach Utah mar gheall ar shaincheisteanna comhordaithe faoin gcreat reentry ar a dtugtar Cuid 450.

Mhínigh comhbhunaitheoir Varda, Delian Asparouhov, nach raibh baint ar bith ag an gcinneadh le sábháilteacht, dearadh nó anailísí na feithicle ach leis an gcomhordú idir na trí pháirtí a bhí i gceist. Mar sin féin, tá an chuideachta muiníneach i gcónaí go gcomhlíonann sé na ceanglais rialála go léir agus tá sí ag obair chun sraith nua spriocdátaí a chomhordú don athiontráil.

De réir mar a leanann Varda ar aghaidh lena chomhoibriú le rialtóirí Mheiriceá, tá comhaontú déanta aige leis an gcuideachta Astrálach Southern Launch chun a chéad capsule eile a thabhairt i dtír ag Raon Tástála Koonibba in 2024. Shoiléirigh Asparouhov nach bhfuil an t-aistriú go dtí an Astráil mar gheall ar shaincheisteanna comhlíonta rialála sna Stáit Aontaithe. Stáit ach an infhaighteacht agus na hacmhainní a chuireann raonta éagsúla ar fáil.

Sa todhchaí, tá sé beartaithe ag Varda ar a laghad trí nó ceithre raonta a bheith ar líne agus tá sé mar aidhm aige deireadh athiontrála a bhaint amach uair amháin in aghaidh na míosa faoi 2026. Tá an chuideachta ag comhordú le raonta eile, mar a d'iarr Raon Tástála agus Oiliúna Utah, rud a léiríonn a tiomantas do chomhpháirtíocht le raonta iolracha le haghaidh solúbthachta méadaithe.

Tá dúshláin rialála os comhair thionscal an spáis faoi láthair, le trí chuideachta spáis mhóra ag tabhairt fianaise os comhair na Comhdhála chun acmhainní breise a iarraidh don FAA. Chuir na cuideachtaí seo béim freisin ar an ngá atá le rialáil chuíchóirithe chun iomaíochas Mheiriceá a fheabhsú.

Chuir Asparouhov macalla ar na mothúcháin sin agus leag sé béim ar an bhfás easpónantúil ar ghníomhaíocht seolta spáis le naoi mbliana anuas. Mhol sé gur chóir go mbeadh an fócas ar mhéadú foirne agus freagrúlacht ag Oifig Iompair Spáis Tráchtála an FAA chun an t-ualach oibre atá ag ardú a láimhseáil, seachas athruithe móra beartais a chur i bhfeidhm.

Foinsí: TechCrunch