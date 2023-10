Cinntíonn Varda Space Industries Láithreán Tuirlingthe san Astráil le haghaidh Misin Spáis sa Todhchaí

Tá Varda Space Industries, gnólacht nua-thionscanta atá bunaithe i California atá dírithe ar thaighde cógaisíochta agus déantúsaíocht sa spás, tar éis comhaontú a bhaint amach le Southern Launch, oibreoir raoin príobháideach san Astráil, maidir le tuirlingthe spásárthaí amach anseo. Tagann sé seo tar éis do rialtas SAM diúltú cead a thabhairt chun athiontráil a dhéanamh ar an gcéad mhisean turgnamhach de chuid Varda a iompraíonn cógaisíocht a mhonaraítear i bhfithis. Níor ghlan an Riarachán Eitlíochta Feidearálach (FAA) agus Aerfhórsa na SA spásárthaí Varda chun teacht i dtír ag raon tástála míleata i Utah mar gheall ar imní sábháilteachta.

Tá sé beartaithe ag Varda misin rialta a dhéanamh isteach i bhfithis íseal-Domhain chun turgnaimh thaighde cógaisíochta a éascú agus chun drugaí a mhonarú i micrea-gravity. Tá maoiniú caipitil fiontair faighte ag an gcuideachta agus tá baisc tosaigh de cheithre mhisean tástála á sheoladh aici chun na teicneolaíochtaí riachtanacha a fhorbairt. Le linn na misean seo, d'éirigh le Varda criostail de ritonavir, druga VEID, a fhás laistigh dá spásárthach.

Chun misin amach anseo a éascú, tá Varda tar éis tosaíocht a thabhairt don chuardach ar láithreáin tuirlingthe iolracha. Ligeann an comhaontú le Southern Launch don dara misean de chuid Varda, atá sceidealta do lár 2024, dul isteach arís agus teacht i dtír ar Raon Tástála iargúlta Koonibba san Astráil. Mar sin féin, leagann Varda béim go bhfuil sé beartaithe aige dul isteach arís sna Stáit Aontaithe go rialta.

Leagann Delian Asparouhov, cathaoirleach agus comhbhunaitheoir Varda, béim ar an tábhacht a bhaineann le roghanna athiontrála a bheith acu, cosúil leis an gcaoi a n-úsáideann cuideachtaí seolta pads seolta agus spásphoirt éagsúla. Soláthraíonn Raon Tástála Koonibba, atá lonnaithe san Astráil Theas, raon tiomnaithe le haghaidh athiontráil spáis tráchtála. Tá Seoladh an Deiscirt, a fheidhmíonn an raon tástála, tar éis roinnt seoltaí roicéad fo-fhithise a óstáil le blianta beaga anuas.

Chun misin spáis agus oibríochtaí athiontrála a dhéanamh san Astráil amach anseo, beidh ar Varda ceadúnas athiontrála tráchtála a fháil ón FAA. Tá Asparouhov ag súil go mbeidh sé níos éasca ceadú a fháil ón FAA agus ó rialtóirí na hAstráile le haghaidh athiontráil chuig Raon Tástála Koonibba i gcomparáid leis an iarratas roimhe seo ar raon tástála míleata Utah.

