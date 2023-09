Brath Braite Radaíochta Vardis VT06 Pas Deimhniú NASA

Tá Varadis, an príomh-sholáthraí braiteoirí braite radaíochta ardfhuinnimh, ar bís a fhógairt go bhfuil deimhniú bainte amach ag a VT06 RADFET (Transistor Éifeacht Réimse Braite Radaíochta) mar chuid scagtha NASA EEE-INST-002 S1 Level 3. Léiríonn an deimhniú seo go bhfuil dianthástáil déanta ag braiteoirí Vardis agus go bhfuil siad oiriúnach do bhrath radaíochta sa spás.

Déanann Próiseas Scagtha Leibhéal 3 NASA meastóireacht ar fheidhmíocht agus oiriúnacht na gcomhpháirteanna leictreonacha d'fheidhmchláir spáis. D'éirigh le braiteoirí Vardis na critéir seo a chomhlíonadh agus tá siad aitheanta mar rogha iontaofa maidir le dáileogmhéadracht radaíochta.

Chuir Príomhfheidhmeannach Vardis, Brad Wrigley, in iúl go raibh sé bródúil as an deimhniú, ag rá, “Trí Phróiseas Scagthástála Leibhéal 3 NASA, tá feidhmíocht agus oiriúnacht braiteoirí Vardis le haghaidh braite radaíochta sa spás tar éis a thástáil arís agus tá sé tar éis dul thar dathanna eitilte.”

Tá cáil ar an Varadis VT06 RADFET as a chumas dáileoga suntasacha de radaíocht ianaíoch ionsúite a thomhas go beacht gan gá le cumhacht. Is féidir leis suas le 10 kGy/1 Mrad a thomhas. Mar gheall ar an gcumas seo, tá braiteoirí braite radaíochta Vardis á n-úsáid cheana féin ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta agus go leor satailítí gníomhaireachta.

Chomh maith le feidhmchláir spáis, úsáidtear braiteoirí braite radaíochta Vardis i dtionscail éagsúla cosúil le taighde leighis, slándáil, sábháilteacht phoiblí agus fisic. Tá na braiteoirí deartha chun tomhais chruinne agus iontaofa ar leibhéil radaíochta a sholáthar.

Tá láithreacht láidir ag Vardis sa mhargadh domhanda agus soláthraíonn sé RADFETanna d'eagraíochtaí clúiteacha. Úsáidtear braiteoirí na cuideachta ní hamháin i misin spáis ach freisin le linn nósanna imeachta radaiteiripe agus ag Imbhuailteoir Mór Hadron CERN chun leibhéil radaíochta a thomhas.

Is fianaise é gnóthú Varadis ar dheimhniú NASA ar a dtiomantas maidir le braiteoirí braite radaíochta ar ardchaighdeán a sholáthar. De bharr an taithí fhairsing atá acu sa spás monatóireachta radaíochta tá siad suite mar sholáthraí iontaofa iontaofa.

Foinsí:

– NASA EEE-INST-002 S1 Leibhéal 3 (https://nepp.nasa.gov/npsl/npsl_UsePolicy.htm)

– Vardis (alt foinseach)