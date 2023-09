An astaróideach Bennu agus a Tionchar Féideartha ar an Domhan

D’fhéadfadh go mbeadh an-tóir ag teilgthe réaltach ar bhagairt astaróideach a scriosfadh gach saol ar an Domhan sa scannán “Ná Féach Suas,” ach i ndáiríre, tá astaróideach ann a bhfuil acmhainneacht bagrach don bheatha aige ag dul i dtreo ár bplainéad faoi láthair. Tá an poitéinseal ag an astaróideach Bennu, a thángthas air in 2009, damáiste tromchúiseach a dhéanamh don Domhan dá ndéanfaí teagmháil leis.

Cé nach gá do mhuintir na háite a bheith buartha faoi thionchar an astaróideach le linn a saoil, d’fhéadfadh go mbeadh imní ar na glúnta atá le teacht. Is é an chéad dáta tionchair féideartha eile don astaróideach Bennu ná 24 Meán Fómhair, 2182. Mar sin féin, is beag seans go n-imbhuailfidh sé leis an Domhan. Ach níor chuir sé sin bac ar NASA misean a sheoladh chuig Bennu in 2020 chun samplaí a bhailiú. Beidh an spásárthach OSIRIS-REx ag filleadh ar an Domhan Dé Domhnaigh, 24 Meán Fómhair le torthaí idirphláinéid.

Is sprioc thar a bheith spreagúil é Bennu d’eolaithe toisc gur fhan sé gan athrú den chuid is mó ó bunaíodh an córas gréine 4.6 billiún bliain ó shin. Is gnách go gcailleann sé an Domhan, ach forluíonn a bhfithis lenár bhfithis gach sé bliana.

Mar sin féin, in ainneoin a acmhainneacht le haghaidh éifeachtaí uafásacha, ní chomhlíonann an astaróideach Bennu na critéir maidir le "marfóir phláinéid." De réir NASA, meastar go mbeidh éifeachtaí domhanda ag aon charraig spáis atá níos mó ná 1 km go 2 km i méid. Níl Bennu in easnamh ar an riachtanas méide seo. Rangaítear é mar “astaróideach a d’fhéadfadh a bheith Guaiseach” mar gheall ar a fhad os cionn 130 méadar agus a chóngaracht d’fhithis an Domhain.

Braitheann tionchar Bennu ar an Domhan ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear na 157 pointe tionchair féideartha ar an Domhan agus a gcuid dóchúlachtaí faoi seach. Cé gurb é an 24 Meán Fómhair 2182 an dóchúlacht is airde maidir le tionchar, tá seans 99.963% ann go gcaillfidh an astaróideach an Domhan.

Dá mbeadh tionchar ag Bennu, d’fhéadfadh sé damáiste mór a dhéanamh don cheantar máguaird. Bheadh ​​an fuinneamh a scaoiltear níos mó ná 20 uair níos mó ná an Tsar Bomba, an t-arm núicléach is cumhachtaí a tástáladh riamh.

Go dtí seo, ní bagairt láithreach don Domhan é cosán Bennu, agus bheadh ​​trealamh leordhóthanach ag teastáil ó dhaoine a bhfuil suim acu é a bhreathnú, mar shampla teileascóp réasúnta mór. Chun fanacht ar an eolas faoi na coinníollacha aimsire i gceantar Vancouver, tá ardán réamhaisnéise iontaofa ar fáil le réamhaisnéisí mionsonraithe a bhaineann go sonrach leis an gcomharsanacht.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go soláthróidh misean leanúnach NASA chuig Bennu léargais bhreise ar an astaróideach seo a d’fhéadfadh a bheith guaiseach amach anseo.

Sainmhínithe:

– Asteroid Bennu: astaróideach a thángthas air in 2009 a d’fhéadfadh a bheith ina bhagairt don Domhan.

– HR MacMillan Space Centre: Lárionad spáis i Vancouver, Ceanada.

– Spásárthach OSIRIS-REx: Spásárthach a sheol NASA chun samplaí a bhailiú ón astaróideach Bennu.

– astaróideach a d’fhéadfadh a bheith Guaiseach: astaróideach atá mór go leor agus cóngarach go leor don Domhan le bheith ina bhagairt.

– Tsar Bomba: An t-arm núicléach is cumhachtaí a tástáladh riamh.

Foinsí:

– Gníomhaireacht Spáis Cheanada: Faisnéis faoi astaróideach Bennu.

– Ardán réamhaisnéise aimsire VIA, Weatherhood: Soláthraíonn sé réamhaisnéisí aimsire mionsonraithe do cheantar Vancouver.

– leathanach misin NASA: Nuashonruithe ar thorthaí mhisean OSIRIS-REx go Bennu.

Nóta: Léiriú cruthaitheach ar an bhfoinse atá san alt seo agus b’fhéidir nach léireodh sé na sonraí nó na fíricí go léir go cruinn.