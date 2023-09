Turas Jed J. Hancock: Ó Fhochéimí Neamhmheasta go hUachtarán na Saotharlainne Space Dynamics

Chuir Jed J. Hancock amhras ar chomhairleoir ollscoile a chreid go rugadh innealtóirí leictreacha, ní dhéantar é. Arna spreagadh ag an dúshlán seo, bhí Hancock ar an oibrí is deacra le linn a chuid staidéir fochéime. Tharraing a thiomantas aird an ollamh innealtóireachta Doran Baker, a chabhraigh leis comhaltacht NASA a fháil dá chéim mháistreachta. Inniu, feidhmíonn Hancock mar uachtarán ar an Space Dynamics Laboratory (SDL), saotharlann innealtóireachta agus taighde in Ollscoil Stáit Utah.

D'fhorbair SDL, i gcomhpháirtíocht le hOllscoil Arizona, na tionóil braite agus na comhpháirteanna leictreacha do spásárthaí OSIRIS-REx NASA. Chuir an spásárthach seo, atá feistithe le trí ceamara ar a dtugtar an OCAMS le chéile, tús le misean chun iniúchadh a dhéanamh ar an astaróideach Bennu. D'fhreastail na ceamaraí, eadhon PolyCam, MapCam, agus SamCam, chun críocha sonracha mar díriú ar dhromchla Bennu agus é a mhapáil i ndath. Rinne Hancock agus a fhoireann ag SDL tástáil fhairsing chun éifeachtacht na gceamaraí sa spás a chinntiú.

Tá misean OSIRIS-REx ag druidim chun deiridh agus é beartaithe aige samplaí de Bennu a thabhairt ar ais go dtí an Domhan níos déanaí an mhí seo. Scaoilfidh an spásárthach Capsúl Tuairisceáin Samplach thar chósta California, a gheobhaidh Lockheed Martin ar ais. Táthar ag súil go mbeidh leideanna luachmhara sa capsule seo faoi bhunús ár gcruinne. Mar sin féin, níl OSIRIS-REx críochnaithe ag iniúchadh fós. Beidh sé ag tabhairt faoi mhisean nua go luath, ar a dtugtar OSIRIS-APEX, chun staidéar a dhéanamh ar an astaróideach Apophis, a mbeidh dlúth-theagmháil aige leis an Domhan in 2029.

Tá stair fhada ag SDL, a bhunaigh Doran Baker go hoifigiúil i 1982, ag cur le taiscéalaíocht spáis. Mar Ionad Taighde Cleamhnaithe Ollscoile don Roinn Cosanta, bhí baint ag SDL le cláir spáis agus córais braiteora éagsúla. D'oibrigh sé freisin ar íomhánna míleata, córais faisnéise, agus córais aerárthach gan fhoireann. Léiríonn tiomantas na saotharlainne maidir le gealltanais a chomhlíonadh do chomhpháirtithe misin, lena n-áirítear NASA agus an Roinn Cosanta, a thiomantas d'fhionnachtana eolaíocha agus don tslándáil náisiúnta.

Agus Jed J. Hancock i gceannas ar SDL ina chuid iarrachtaí leanúnacha, ullmhaíonn an tsaotharlann do sheoladh teileascóp nua ag Kennedy Space Center. Geallann an teileascóp seo cur lenár dtuiscint ar na cruinne agus neartóidh sé tuilleadh ról SDL sna cinn is dána san eolaíocht.

Sainmhínithe:

– Saotharlann Space Dynamics (SDL): Saotharlann innealtóireachta agus taighde in Ollscoil Stáit Utah.

– OSIRIS-REx: Bunús Léirmhíniú Speictreach Aitheantais Acmhainne Security-Regolith Explorer, spásárthach NASA a rinne iniúchadh ar an astaróideach Bennu.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, comhdhéanta de thrí cheamara: PolyCam, MapCam, agus SamCam.

Foinsí:

– [Airteagal foinseach]