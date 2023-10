Léargais Úrscéalta ar Idirghníomhaíochtaí Spin Microscale arna Iniúchadh ag USTC ag Úsáid Braiteoirí Quantum Casadh Staid Soladach

Tá taighdeoirí ó Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne (USTC) tar éis dul i mbun staidéar ceannródaíoch chun casta folaithe na n-idirghníomhaíochtaí casadh ag an micreascála a aimsiú. Trí bhraiteoirí chandamach casadh soladach-staid a ghiaráil, tá sé mar aidhm ag an bhfoireann solas a chaitheamh ar dhomhan iontach na feiniméin casadh coimhthíocha.

Tá feiniméan na casadh, maoin bhunúsach de cháithníní, tar éis an pobal eolaíoch a mhealladh le fada. Tá ról ríthábhachtach aige i réimsí ar nós maighnéadas, ríomhaireacht chandamach, agus eolaíocht ábhar. Mar sin féin, tá dúshláin shuntasacha ag baint le staidéar a dhéanamh ar airíonna casadh ag an micreascála mar gheall ar theorainneacha na dteicnící tomhais atá ann cheana féin.

Chun dul i ngleic leis an tsaincheist seo le fada an lá, d'fhorbair eolaithe USTC braiteoirí candamach casadh soladach-stáit nuálacha. Réitíonn na braiteoirí seo an bealach chun raon leathan idirghníomhaíochtaí casadh a iniúchadh i gcríocha nár taiscéaladh roimhe seo. Trína gcuid taighde, tá súil ag an bhfoireann léargais níos doimhne a fháil ar an gcaoi a n-iompraíonn spins agus a n-idirghníomhaíonn siad i gcórais chasta.

Trí chumais uathúla na mbraiteoirí chandamach casadh soladach-staid a ghiaráil, tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin ag na taighdeoirí. D'éirigh leo idirghníomhaíochtaí casadh nua a thabhairt faoi deara ag an micreascála, ag nochtadh feiniméin fholaithe nach raibh ar eolas roimhe seo. Mar shampla, léirigh siad uigeachtaí coimhthíocha casadh agus sruthanna casadh coimhthíocha in ábhair éagsúla, ag tairiscint féidearthachtaí nua chun dul chun cinn teicneolaíochta i réimsí mar spintronics.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad iad idirghníomhaíochtaí casadh?

Tagraíonn idirghníomhaíochtaí sníomh do na bealaí ina n-idirghníomhaíonn airíonna casadh na gcáithníní, mar leictreoin, lena chéile nó lena dtimpeallacht máguaird. Bíonn tionchar ag na hidirghníomhaíochtaí seo ar fheiniméin fhisiceacha éagsúla cosúil le maighnéadas agus iompar córas chandamach.

C: Cad iad braiteoirí candamach casadh soladach-stáit?

Is feistí nuálacha iad braiteoirí candamach casadh soladstaide a chuireann ar chumas airíonna casadh a bhrath agus a thomhas go beacht ag an micreascála. Soláthraíonn siad bealach le hidirghníomhaíochtaí casadh in ábhair agus i gcórais nach raibh inrochtana roimhe seo a fhiosrú, ag oscailt bealaí nua le haghaidh taighde eolaíoch agus forbairtí teicneolaíochta.

C: Cad é spintronics?

Is réimse de leictreonaic nanascála é Spintronics a dhíríonn ar úsáid agus ar ionramháil airíonna casadh leictreon chun gléasanna leictreonacha núíosacha a chruthú. Cuireann sé dul chun cinn féideartha ar fáil i réimsí mar stóráil sonraí, braiteoirí maighnéadacha, agus ríomhaireacht chandamach.