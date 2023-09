D'fhéadfadh go mbeadh Leibhéil Ardaithe Luaidhe, Fionnachtana Staidéir ag Páirceanna Cathrach a Tógadh ar Iar-loisceoirí

Fuarthas amach i staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Duke go bhféadfadh leibhéil i bhfad níos airde luaidhe a bheith fós ina n-ithreacha dromchla i bpáirceanna cathrach agus clóis súgartha a tógadh ar shuíomhanna iar-loisceoirí dramhaíola. Rinne an taighde, faoi stiúir an Ollaimh Daniel D. Richter, anailís ar shamplaí ithreach dromchla ó thrí pháirc chathrach i Durham, Carolina Thuaidh a tógadh ar iarshuímh loisceora a dúnadh go luath sna 1940idí.

Léirigh an staidéar go raibh leibhéil luaidhe níos mó ná 2000 cuid in aghaidh an mhilliúin i samplaí a bailíodh ó chuid de Pháirc Durham Thoir, atá níos mó ná cúig huaire níos airde ná an caighdeán reatha Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​na SA (GCC) maidir le hithreacha sábháilte i limistéir súgartha leanaí. Bhí leibhéil ísle luaidhe i samplaí ó Pháirc Bhaile an Bhalltaigh den chuid is mó, ach bhí thart ar 10% imníoch agus bhí roinnt an-ard. Ar an taobh eile de, bhí leibhéil luaidhe ithreach faoi bhun thairseach reatha an EPA maidir le sábháilteacht leanaí ag samplaí ó East End Park.

Léiríonn na torthaí an gá atá le hiarrachtaí méadaithe monatóireachta agus maolaithe i bpáirceanna a tógadh ar iarshuímh loisceora. Leag Richter béim ar a thábhachtaí atá sé rioscaí éilliúcháin a chinneadh agus a thuiscint cén fáth a bhfuil laghdú ar éilliú ag rátaí éagsúla in áiteanna éagsúla. D'iarr sé ar shampláil agus monatóireacht fhorleathan, chomh maith le cruthú léarscáileanna ithreach agus léarscáileanna luaidhe ithreach i gcathracha ar fud na Stát Aontaithe agus Ceanada.

Léiríonn suirbhéanna stairiúla gur loisc thart ar leath de na cathracha go léir a ndearnadh suirbhé orthu sna SA agus i gCeanada dramhaíl sholadach idir na 1930idí agus na 1950idí. Dhó na loisceoirí cineálacha éagsúla truflais agus bruscar, lena n-áirítear táirgí a raibh luaidhe iontu. Uaireanta scaipeadh an luaith a bhí fágtha, a dhírigh ábhar salaithe cosúil le luaidhe, timpeall páirceanna agus spásanna uirbeacha eile.

D'fhonn iarrachtaí samplála agus monatóireachta a éascú, luaigh Richter úsáid teicneolaíochta nua cosúil le hionstraimí fluaraiseachta X-gha iniompartha. Is féidir leis na hionstraimí seo réamhanailís a sholáthar ar shamplaí ithreach d’ilmhiotail, lena n-áirítear luaidhe, i gceann 20 soicind. Ina theannta sin, d'fhéadfadh taifid stairiúla faoi loscadh dramhaíola agus faoi dhiúscairt fuinseoige cuidiú le láithreacha teo a aithint níos tapúla.

Tríd is tríd, leagann an staidéar béim ar na rioscaí sláinte fadtéarmacha féideartha a bhaineann le héilliú luaidhe in ithreacha uirbeacha agus leagann sé béim ar an ngá atá le hiarrachtaí leanúnacha chun monatóireacht agus maolú a dhéanamh ar na rioscaí seo i bpáirceanna agus i spásanna uirbeacha eile a tógadh ar láithreacha loiscneoirí roimhe seo.

Foinsí:

– Litreacha Eolaíochta agus Teicneolaíochta Comhshaoil ​​(2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488